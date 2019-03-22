美国制裁两家中国航运公司 因违反对朝制裁

美国周四宣布制裁两家中国航运公司，称它们帮助朝鲜规避美国和国际社会对朝鲜的制裁。





美国财政部还公布最新公告，列出 67 艘船舶参与向朝鲜油轮非法转移油品或据信出口朝鲜煤炭。





美国财政部指出，被制裁的两家公司为中国大连海博国际货运代理有限公司 (Dalian Haibo International Freight Co. Ltd) 和辽宁丹兴国际货运代理有限公司。





几周之前，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的第二次峰会无果而终，朝鲜要求减轻制裁而美国要求朝鲜放弃核武，双方的要求互相冲突。





美国主导国际社会通过制裁施压朝鲜放弃其核子与弹道导弹计划。





“ 美国与志同道合的伙伴仍致力于使朝鲜实现最终且可全面验证的去核化，并且相信为了取得成功结果，朝鲜全面落实联合国安理会决议是至关重要的， ” 美国财长努钦在声明中表示。





“ 财政部将持续执行制裁，我们明确认为这两家航运公司以瞒骗的手法掩饰同朝鲜的不法贸易行为，让它们自己暴露于重大风险之中。 ”





本周稍早，两名资深美国参议员要求特朗普政府修正一项放缓对朝鲜制裁的举措，称过去一年美朝交流明显下滑。





他们提到了

2019

年联合国报告，报告中认为朝鲜持续藐视联合国制裁，走私石油产品与煤，以及违反武器销售禁令的情况都大幅增加。

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路透社

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