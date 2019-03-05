美媒：全球空气污染最严重10个城市7个在印度

美媒 5 日援引空气质量监测网站 AirVisual 的一份最新报告称， 2018 年，全球空气污染最严重的 10 个城市中，有 7 个都在印度。此前空气污染十分严重的中国则在 2018 年得到明显改善。

美国有线电视新闻网 (CNN)5 日报道称， AirVisual 数据显示，印度首都新德里郊区的古鲁格拉姆市是整个 2018 年世界上空气污染最严重的城市，而印度也成为了平均空气质量最差的国家，空气质量指数 (AQI) 为 135.8 ，几乎是美国环境保护局认定 “ 健康水平 ” 的三倍。





CNN 说，空气污染问题在南亚尤其突出，世界上空气污染最严重的城市前 20 名中，有 18 个城市都来自南亚的印度、巴基斯坦或孟加拉国。报道还称，虽然南亚的空气污染问题尤为突出，但该现象已成为全球性问题。在此次报告中测量的全球 3000 个城市中， 64% 的城市空气质量指数都超过了世界卫生组织的规定值。





但 CNN 也表示，在此次报告中，中国成为了一个亮点。曾经作为空气污染问题典型的中国，从 2017 年到 2018 年，中国城市的污染物平均浓度下降了 12% ，北京更是在协同努力下，掉出了污染最严重城市排名的前百名。

报道称，空气质量指数主要以 PM2.5 细颗粒物浓度作为判断标准。 PM2.5 包括硫酸盐、硝酸盐、黑碳等污染物，这些污染物可以潜入肺部及心血管系统等，导致肺病、心脏病，并损害人体的认知及免疫功能。





国际非政府环保组织

“

绿色和平

”

执行董事称，

“

空气污染偷走了我们的生活和未来，它不仅对我们的健康带来重大危害，造成人的生命损失，还造成全球损失

2250

亿美元的劳动力成本，以及数万亿美元的医疗成本。

”

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