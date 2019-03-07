最受富豪欢迎城市香港全球第三

随着亚洲地区经济持续发展，地区内富豪人数连年攀升。国际房地产咨询机构莱坊 6 日发布 2019 年《财富报告》显示，去年香港在 “ 最受富豪欢迎城市 ” 排名中为全球第三名，仅次于伦敦和纽约。





据香港 “01” 网报道，莱坊将资产净值达 3000 万美元或以上人士界定为 “ 超级富豪 ” 。在最新报告中，去年亚洲超级富豪达 48245 人，同比增长 3% 。其中，日本有 18534 人，位居亚洲第一，中国内地以 9953 人排第二，新加坡及香港分别有 3598 人及 3010 人。从全球角度看， “ 超级富豪 ” 人数达 19.8 万人，同比上升 4% ，人数最多的地区是欧洲，达 70627 人；北美洲排第 2 ，有 51912 人。

香港《明报》称，报告指出，在 “ 最受富豪欢迎的城市 ” 排名中，香港为第 3 位。根据莱坊官方网站的介绍，排名主要考察城市财富、投资和生活方式三个方面。在城市财富方面，调查以拥有个人资产净值 100 万美元为基准，考察全球城市的富豪人数。报告关注的生活方式则包括教育、安保等方面。在吸引跨境和本地私人资本投资方面，香港亦于全球排名第 3 。

香港豪宅楼价连续第

7

年全球第

2

高，莱坊预计，今年豪宅的楼价最大跌幅为

10%

，超级豪宅楼价则下跌不超过

5%

。此外报告指出，本港投资者的自住物业和第

2

居所占其投资组合

43%

，比例在亚洲排名第

3

，仅落后于中国内地和韩国。

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