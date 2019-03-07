最受富豪欢迎城市香港全球第三

随着亚洲地区经济持续发展，地区内富豪人数连年攀升。国际房地产咨询机构莱坊6日发布2019年《财富报告》显示，去年香港在“最受富豪欢迎城市”排名中为全球第三名，仅次于伦敦和纽约。
据香港“01”网报道，莱坊将资产净值达3000万美元或以上人士界定为“超级富豪”。在最新报告中，去年亚洲超级富豪达48245人，同比增长3%。其中，日本有18534人，位居亚洲第一，中国内地以9953人排第二，新加坡及香港分别有3598人及3010人。从全球角度看，“超级富豪”人数达19.8万人，同比上升4%，人数最多的地区是欧洲，达70627人；北美洲排第2，有51912人。
香港《明报》称，报告指出，在“最受富豪欢迎的城市”排名中，香港为第3位。根据莱坊官方网站的介绍，排名主要考察城市财富、投资和生活方式三个方面。在城市财富方面，调查以拥有个人资产净值100万美元为基准，考察全球城市的富豪人数。报告关注的生活方式则包括教育、安保等方面。在吸引跨境和本地私人资本投资方面，香港亦于全球排名第3。
香港豪宅楼价连续第7年全球第2高，莱坊预计，今年豪宅的楼价最大跌幅为10%，超级豪宅楼价则下跌不超过5%。此外报告指出，本港投资者的自住物业和第2居所占其投资组合43%，比例在亚洲排名第3，仅落后于中国内地和韩国。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost