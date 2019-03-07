蓬佩奥：支持在联合国主导下政治解决叙利亚问题

美国国务院 6 日说，国务卿蓬佩奥日前表示，美国支持在联合国主导下通过政治进程解决叙利亚问题。





根据美国国务院副发言人帕拉迪诺的声明，蓬佩奥 5 日在华盛顿会见联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒，双方讨论了叙危机的解决方案。

蓬佩奥说，美国继续支持根据联合国安理会第 2254 号决议、在联合国主导下通过政治进程解决叙相关问题。他表示，政治进程包括叙宪法改革和为举行自由、公正的大选进行准备等内容，美国政府支持联合国为重振这一进程所做的努力。

2018 年 1 月在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立叙利亚宪法委员会，这成为叙利亚政治进程的重要一步。美国、英国、沙特阿拉伯等国外长同年 9 月 27 日发表联合声明，要求联合国秘书长叙利亚问题特使办公室尽快召集成立一个 “ 可信、全面的 ” 叙利亚宪法委员会，开始为叙利亚起草新宪法，为叙在联合国监督下举行自由、公正的选举奠定基础。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫本月

5

日在沙特表示，希望叙利亚反对派协助尽快组建叙利亚宪法委员会，并支持国际社会向叙难民提供人道主义援助。

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