伊朗总统：美对伊制裁侵犯人权 美国觊觎统治伊朗

综合外媒报道，对于美国单边制裁伊朗，伊朗总统哈桑•鲁哈尼18日表示，这属于侵犯人权，伊朗政府将起草文件，就经济制裁事宜对美国提起法律诉讼，并称可将所有的争议提交至国际法庭。
“今日俄罗斯”（RT）报道称，鲁哈尼认为，美方实施的单边制裁属于“反人类罪”，制裁的目标并非“核计划”而是“人民的正常生活、食物供应和医疗供给”。鲁哈尼称，他已下令伊朗外交司法部向伊朗法庭提出诉讼，控告设计实施对伊制裁的美国官员。如果伊朗法院判决美国官员败诉，国际法院将进一步审理此案。
“美国人只有一个目标：他们希望回到伊朗，并再次统治这个国家。”鲁哈尼说道。
路透社说，2018年5月伊朗核协议破裂后，美国再次对德黑兰实施制裁，引发伊朗货币通胀上升等一系列问题。国际原子能机构此前表示，尽管美国单方面退出“伊核协议”，但伊朗仍完全遵守该协议。
此外，尽管美国对伊朗的制裁造成了一定影响，但伊朗仍嘲笑美国“让伊朗石油出口降至零”的目标，并多次警告称已准备好采取军事行动，来应对美国干预。
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