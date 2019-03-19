伊朗总统：美对伊制裁侵犯人权 美国觊觎统治伊朗

综合外媒报道，对于美国单边制裁伊朗，伊朗总统哈桑 • 鲁哈尼 18 日表示，这属于侵犯人权，伊朗政府将起草文件，就经济制裁事宜对美国提起法律诉讼，并称可将所有的争议提交至国际法庭。





“ 今日俄罗斯 ” （ RT ）报道称，鲁哈尼认为，美方实施的单边制裁属于 “ 反人类罪 ” ，制裁的目标并非 “ 核计划 ” 而是 “ 人民的正常生活、食物供应和医疗供给 ” 。鲁哈尼称，他已下令伊朗外交司法部向伊朗法庭提出诉讼，控告设计实施对伊制裁的美国官员。如果伊朗法院判决美国官员败诉，国际法院将进一步审理此案。

“ 美国人只有一个目标：他们希望回到伊朗，并再次统治这个国家。 ” 鲁哈尼说道。

路透社说， 2018 年 5 月伊朗核协议破裂后，美国再次对德黑兰实施制裁，引发伊朗货币通胀上升等一系列问题。国际原子能机构此前表示，尽管美国单方面退出 “ 伊核协议 ” ，但伊朗仍完全遵守该协议。

此外，尽管美国对伊朗的制裁造成了一定影响，但伊朗仍嘲笑美国

“

让伊朗石油出口降至零

”

的目标，并多次警告称已准备好采取军事行动，来应对美国干预。

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