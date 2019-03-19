双职工家庭增多 保育园“入园难”困扰日本社会

日媒称，如今日本的保育园（照管 0-6 岁孩子的园所）出现 “ 入园难 ” 的状况。

据日本《朝日新闻》 3 月 18 日报道，根据调查，在日本 72 个地方自治体（日本实行的是两级行政制，地方政府由跨区域的地方自治单位 “ 都道府县 ” 和基本的地方自治单位 “ 市町村 ” 两个层级构成。 —— 本网注）中，向有资质的保育园申请 2019 年 4 月入园的孩子中四分之一未被录取，落选者合计超过 6.5 万人。计划 2019 年 10 月推出免费托幼政策的日本政府，一直主张将在全国范围内推动消灭入园难问题的基础上实施这一新政，但在距离免费政策实施只剩下半年时间的时候，一部分地方自治体入园难的问题依然严重。

监护人向有资质的保育园提出入园申请后，需要接受自治体的审查。 4 月入园的儿童大部分是在当年 1 月到 2 月间进行的第一次筛选中确定的。

据悉，《朝日新闻》的调查范围包括政令指定市、东京都 23 区和 2018 年 4 月时仍有超过 1000 名未入园儿童的合计 75 个市区。《朝日新闻》对这些地区 0 到 5 岁申请入园儿童接受第一次筛选的结果进行了调查，收到了除名古屋市、兵库县明石市、广岛市以外 72 个自治体的答复。

报道称，在这 72 个地方自治体中，总计申请人数为 242373 人，其中 65156 人落选，占比 26.9% 。以 “ 落选率 ” 来看，最高的是东京都港区，高达 52.2% 。而排名第二和第三的福冈县筑紫野市、冲绳县南风原町也分别高达 45.3% 和 44.5% 。

报道认为，作为首都以外的地区，如此高的落选率也是相当引人注目。

报道认为，虽然各自治体都在增建保育设施，但还是赶不上申请入园人数的增长。在能够与上一年数据进行对比的

69

个自治体中，申请人数增加的就有

46

个。至于导致这种局面的原因，有

35

个自治体选择了

“

双职工家庭增多

”

这一选项，占比最高，此外还有

10

个自治体提到了

“

对于政府免除托幼费用的预期导致需求增长

”

。那霸市一位负责人就表示：

“

有些孩子虽然已经进了幼儿园，但是家长因为自己需要工作的原因，还是向能够提供更长时间看护服务的保育园提交了申请。

”

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