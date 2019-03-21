欧盟对谷歌开出第3张天价罚单 罚款总额82亿欧元

综合CNN、BBC等外媒报道，欧盟周三（20日）对谷歌处以14.9亿欧元罚款。这是欧盟两年内对谷歌开出的第三张罚单，罚款总额累计达到82亿欧元，同时为目前欧洲对这家美国科技集团的反垄断调查划上句号。
欧盟认为，谷歌滥用其市场主导地位，在与第三方网站的合同中规定了一些限制性条款，阻止谷歌的竞争对手在这些网站上投放搜索广告，违反公平竞争的原则。欧盟竞争事务专员玛格丽特•维斯特格（Margrethe Vestager）表示，Alphabet的这家子公司在2006年至2016年间对第三方网站实施了反竞争限制。
据FT中文网报道，维斯特格表示，在此10年期间，谷歌在整个欧洲经济区（European Economic Area）的搜索广告领域占据主导地位，平均市场份额高达约85%；欧洲经济区包括冰岛、列支敦士登、挪威及28个欧盟国家。“这种不当行为持续超过10年，剥夺了其他公司公平竞争及创新的可能性——也剥夺了消费者可能从竞争获得的好处。”她说。
事实上，谷歌一直以来受到欧盟委员会反垄断机构的严密关注。据BBC报道，去年（2018年），谷歌因为使用安卓移动操作系统阻挡竞争对手，被欧盟开出创纪录的43.4亿欧元罚单。而在此之前的2017年，谷歌因滥用其在产品广告领域的独霸地位被罚款24亿欧元。
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