巴基斯坦学生刺杀教授 称派对邀女性违反伊斯兰教

3月20日，一名巴基斯坦学生在一场派对中将大学教授刺杀身亡，此大学位于巴基斯坦东北部旁遮普省（Punjab Province）。
犯罪嫌疑人行凶的原因是，他认为举办一场有女性在场的派对是违背伊斯兰教（un-Islamic）的行为。
据“今日俄罗斯”3月20日报道，这名学生突然跃向教授并拿刀捅在教授的胃部，由于伤势过重，教授在送医路中去世。
被刺杀的哈立德·哈米德（Khalid Hameed）是一名英文教授，他将在四个月后退休，本次派对是学生为他举办的欢送会。
哈米德的儿子告诉记者，在他父亲倒地后，犯罪学生手持匕首并喊道：“我已经杀了他！我告诉过他邀请女性来派对是有违伊斯兰教的！”但残酷的是，他的父亲根本就没有参与组织这场派对。
事件发生后不久，一封手写信件在社交媒体上传开。据悉，这是一群因派对中有女性而感到不满的学生一起写下的。当地电视台“Samaa TV”报道，写下此信的学生愤怒地表示，“这是在‘宣扬粗俗’（promoting vulgarity），伊斯兰教是不会允许这种事发生的。”
据巴基斯坦《黎明报》3月20日报道，他们得到了一份该学生供人罪行的视频。视频中该学生毫无悔意，当他得知被害者已经死亡时，他表现出了一副满意的表情。随后该学生被问及为何不以合法的方式表达不满，他说，“这个国家的法律在放任渎神者。”
警方正在调查这名学生是否属于任何极端组织，“目前没有发现嫌疑人与任何宗教组织有联系，但是我们还在调查他的历史资料以及造成他这种心态的原因。”目前，该学生已被警方拘留，他将被指控谋杀。
受害者的儿子告诉《黎明报》记者，这是学生被“洗脑”的结果，“政府在遏制社会极端注意的工作上出了问题。目前为止，政府还没有对此事，以及今后的安全问题发表声明。
涉事大学“Sadiq Egerton College”是巴基斯坦为数不多的女生占比高于男生的学校。该校约有女学生4000名，男学生2000名。
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