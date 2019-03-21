巴基斯坦学生刺杀教授 称派对邀女性违反伊斯兰教

3 月 20 日，一名巴基斯坦学生在一场派对中将大学教授刺杀身亡，此大学位于巴基斯坦东北部旁遮普省（ Punjab Province ）。

犯罪嫌疑人行凶的原因是，他认为举办一场有女性在场的派对是违背伊斯兰教（ un-Islamic ）的行为。

据 “ 今日俄罗斯 ”3 月 20 日报道，这名学生突然跃向教授并拿刀捅在教授的胃部，由于伤势过重，教授在送医路中去世。

被刺杀的哈立德 · 哈米德（ Khalid Hameed ）是一名英文教授，他将在四个月后退休，本次派对是学生为他举办的欢送会。

哈米德的儿子告诉记者，在他父亲倒地后，犯罪学生手持匕首并喊道： “ 我已经杀了他！我告诉过他邀请女性来派对是有违伊斯兰教的！ ” 但残酷的是，他的父亲根本就没有参与组织这场派对。





事件发生后不久，一封手写信件在社交媒体上传开。据悉，这是一群因派对中有女性而感到不满的学生一起写下的。当地电视台 “Samaa TV” 报道，写下此信的学生愤怒地表示， “ 这是在 ‘ 宣扬粗俗 ’ （ promoting vulgarity ），伊斯兰教是不会允许这种事发生的。 ”

据巴基斯坦《黎明报》 3 月 20 日报道，他们得到了一份该学生供人罪行的视频。视频中该学生毫无悔意，当他得知被害者已经死亡时，他表现出了一副满意的表情。随后该学生被问及为何不以合法的方式表达不满，他说， “ 这个国家的法律在放任渎神者。 ”

警方正在调查这名学生是否属于任何极端组织， “ 目前没有发现嫌疑人与任何宗教组织有联系，但是我们还在调查他的历史资料以及造成他这种心态的原因。 ” 目前，该学生已被警方拘留，他将被指控谋杀。

受害者的儿子告诉《黎明报》记者，这是学生被 “ 洗脑 ” 的结果， “ 政府在遏制社会极端注意的工作上出了问题。目前为止，政府还没有对此事，以及今后的安全问题发表声明。

涉事大学

“Sadiq Egerton College”

是巴基斯坦为数不多的女生占比高于男生的学校。该校约有女学生

4000

名，男学生

2000

名。

Twitter

sgnypost





