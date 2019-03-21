美国或因土耳其买俄制S-400断供F-35战机

多位官员向路透表示，美国近期或将中止将F-35战斗机交付给土耳其的准备工作，这是美国至今释出最为强烈的讯号，即土耳其不能同时拥有这架最为先进的战斗机及俄罗斯的S-400防空系统。
美国与土耳其间多年来的僵局已经接近转折点，美国至今仍未能说服土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)不要购买俄罗斯的防空系统，这套系统可能会破坏F-35战斗机的安全性；土耳其是北大西洋公约组织(NATO)的成员国。
“S-400是一个电脑。F-35是一个电脑。你不会把你的电脑连接到敌人的电脑上，这基本上就是我们正要避免的，”美国国防部负责国际安全事务的代理助理部长Katie Wheelbarger向路透表示。
虽然尚未做出决定，但美国官员证实，华盛顿在考虑暂停目前正在进行的向土耳其交付F-35战机的准备工作。F-35战斗机的生产商是洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)。
然而，另一美国官员称，美国正在考虑的措施之一是，寻找替代土耳其发动机维修厂的地方，但官员没有给出更多细节。该官员称，任何潜在的替代地点将可能是西欧某处。土耳其西部城市Eskisehir是F-35战机发动机维修厂的所在地。
美国战略与国际研究中心负责土耳其项目的主管Bulent Aliriza表示，如果将土耳其从F-35计划中剔除，那将成为美土两国关系数十年来最严重的危机。
美土紧张关系不仅表现在F-35战斗机问题上，还扩大至叙利亚战略、伊朗制裁和拘留美驻土领事馆工作人员等事情上。
许多要求匿名的美国官员担心，土耳其正愈发疏远与北约(NATO)的关系，并带着担忧关注土耳其与俄罗斯关系改善。对许多美国官员来说，无法想像俄罗斯承包商或官员进入那些F-35长驻的土耳其军事基地的前景。
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