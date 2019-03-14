美招生丑闻:女孩成明星球员进耶鲁 花费120万美元

“ 一名不会踢球的女孩以明星球员身份被耶鲁大学招募，价格 120 万美元 ”“ 一名声称患有学习障碍的男孩，在监考老师帮助下分数达标，价格 5 万美元 ”……12 日，美国司法部曝光美名校招生贿赂丑闻，指控 50 人涉嫌参与 “ 购买 ” 耶鲁、斯坦福等大学入学资格的惊天骗局，行贿者多是富商、高官、明星等社会名流。美联邦检察官称这是 “ 司法部起诉过的最大规模入学舞弊案 ” 。富人特权、名校招生制度、社会公平等话题在美舆论场被激烈讨论。哈佛大学知名法学教授艾伦 · 德肖维茨 12 日说，这将是 “21 世纪重大丑闻 ” 之一，现在被披露的还只是 “ 冰山一角 ” 。

涉事的美国大学迅速作出回应。 12 日，斯坦福大学和南加州大学解雇了被控收受贿赂的教练和运动项目高管。美国检察官认为，通过 “ 捷径 ” 进入大学的学生并不了解父母的所作所为，因此涉事学校尚未表示要开除或处理这些学生。《纽约时报》称，这一极端的非法案例说明，通过金钱来获取在顶尖大学的一席之地正成为一种越来越普遍的做法。但涉事学校表示，不相信招生官员知道或参与这项计划，他们将学校描述为受害者。

这起丑闻在舆论场掀起的风暴中，学校并不被认为那么无辜。 “ 这不只是腐败 ” ，英国《卫报》称，富有的家长们其实不必贿赂教练，直接贿赂学校 —— 不好意思，说错了，是给学校捐款 —— 就行了。美媒此前曾披露学校通过年度 “ 观察名单 ” 给 “VIP 申请人 ” 特殊录取待遇的情况。捐款 50 万美元，申请人的文件就会被标上 “ 必须进入观察名单 ” 标识。《今日美国报》报道说， 2006 年，名为《录取的代价》的书专门讲述美国富人如何通过捐款等方式将子女送入名校。美国前副总统戈尔的几个儿子走的就是这条路。





遭到批评的还有美国名校的 “ 传承入学制度 ” 。 “ 为什么说大学录取丑闻如此荒谬 ” ，美国《大西洋月刊》以此为题评论说， “ 传承入学 ” 是指有人进某名校就读后，其家族的申请人就能得到优先待遇。目前，哈佛大学本科生通过 “ 传承入学制度 ” 申请成功的比例约为 14% ，而校友子女申请哈佛通过的比例是非校友子女的 5 倍。

在哈佛大学教授艾伦 · 德肖维茨看来，这些丑闻的根本原因是大学废除成绩制。他 12 日对福克斯新闻说： “ 时光如果可以倒回 50 年前，我开始在哈佛任教时，这么做是行不通的，因为没有好成绩就会被卡掉。 ”

《华盛顿邮报》评论称，其实富人用他们手中的权力、影响力和钱财在子女入学时赢得优势，在美国并不是什么大秘密。只是这次的丑闻细节令人惊恐。

“

向曝光丑闻的调查人员致敬吧

”

，《卫报》说，精英学校正在固化阶层不平等，而不是减少这种情况。出问题的不仅是辛格和他的那些客户，还有整个系统。

Twitter

sgnypost





