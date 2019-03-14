专家呼吁停止基因编辑 避免“设计婴儿”的产生

来自七个国家的顶尖科学家及伦理学家周三呼吁世界各地停止对人类卵子、精子或胚胎进行基因编辑，以避免生出基因被修改的婴儿；去年一名中国科学家宣布全球首例基因编辑双胞胎诞生。





这对双胞胎的诞生遭到全球各界的挞伐，引发所谓的 “ 设计婴儿 ” 的道德争议，这些婴儿在胚胎时期就可进行基因修改，生下的小孩将具有理想中的特征。





这些科学家和伦理学家希望停止生殖细胞、也就是卵子或精子的基因改造，改造后的基因可能遗传下去，对于人类造成永久且可能是有害的影响。





这些专家在《自然》期刊上撰文称，在各国能够提出国际性原则来引导如何使用这些技术之前，应该实施全球禁令。禁令范围不包括那些以研究为目的、不会有婴儿出生的胚胎基因编辑活动。





“ 我们倡议的监管架构，将会给最危险的人类改造计划设置重要的减速带， ” 这些专家在《自然》一篇评论文章中表示。 “ 给后代引进基因改造可能对人类造成永久且可能有害的影响， ” 他们写道。





这种基因编辑有别于众多制药公司和科学家对基因疗法的研究。基因疗法只编辑影响个体健康的体细胞用于治疗疾病，不会遗传给后代。





美国国立卫生研究院 (NIH) 院长 Francis Collins 博士表示， “NIH 强烈同意 ” 立即禁止这种做法，而且在各国可以遵照国际规则决定 “ 是否以及在何种条件下进行此类研究 ” 之前，禁令都应有效。





“ 毫无疑问，基因编辑技术具有巨大潜力， ”Collins 称，但他补充说还有太多科学和伦理上的问题需要解答。





有一些科学家认为提议这项禁令没有必要，他们表示，如果一名科学家为了预防疾病或增强孩子的特质，下定决心要编辑胚胎 DNA ，禁令是拦不住的，中国的贺建奎即是一例。





伦敦大学学院 (University College London) 生殖科学与女性健康项目主管 Helen O'Neill 表示，这项提议忽略了全球已有禁令存在这一事实。





O'Neill

表示，中国有相关法律和道德规范，而贺建奎违反了其中很多规定，

“

他不是因为法律允许才这样做。

”(

路透社

)

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