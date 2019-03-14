古巴领导人：美国破坏委电力系统行为与纳粹无异

3 月 13 日，古巴共和国国务委员会主席兼部长会议主席米格尔 • 迪亚斯 - 卡内尔指责美国破坏委内瑞拉的电力系统，并将这种行为与纳粹的做法相提并论。

卡内尔在推特上写道： “ 对委内瑞拉的犯罪侵略好像是受到了像纳粹封锁列宁格勒这样的更恶劣的做法的启发，目的就是要让整个城市陷入饥荒。没有人怀疑，委内瑞拉断电是美国人搞破坏的结果。 ”





委内瑞拉 7 日傍晚遭遇停电危机，多数地区陷入了黑暗之中，包括首都加拉加斯。

直到 8 日凌晨，很多地方还处于黑暗中。虽然官方没有公布停电城市的具体数字，但当地媒体有统计称，该国 23 个州的 22 个都停电了。《时代》周刊也援引当地媒体报道称，几乎整个委内瑞拉都停电了。

此次停电是自 2012 年以来委时间最长、影响地区最广的停电。委内瑞拉电力部长说，停电是因为委内瑞拉东部的大型水力发电站受到 “ 电子攻击 ” 。





委内瑞拉总统马杜罗指责是美国对该国电力系统进行高科技 “ 电磁攻击 ” ，并表示连日来美国针对委内瑞拉电力系统的攻击旨在制造政治和社会不稳定。

马杜罗 12 日晚在电视讲话中宣布，委内瑞拉在打击针对委电力系统的攻击中取得了胜利，全国电力供应已基本恢复。

马杜罗 13 日表示，他打算请求俄罗斯、中国、伊朗和古巴政府以及联合国为调查最近对该国能源系统的攻击事件提供支持，本次攻击导致其境内大部分地区停电数日。

在回答 “ 委内瑞拉大规模停电及中国是否会向委派遣特使 ” 相关问题时，中国外交部发言人陆慷 13 日表示，中方注意到委内瑞拉大规模停电事故已持续了数日，给委内瑞拉人民的生活带来了极大的不便。

陆慷说，有报道称，事故系委内瑞拉供电系统遭受网络攻击所致。中方对此表示关切，中方希望委方能尽快查明这次事故的原因，尽快恢复供电和社会秩序。中方愿意为委方电力系统恢复提供帮助和技术支持。

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