中国称被拘留加拿大人窃密 华为拟就准入限制起诉美国政府

在市场准入纠纷中，中国政府与华为周一加大了对美国和加拿大政府的压力。这场纠纷导致华为首席财务官孟晚舟遭到逮捕，面临美国的刑事指控。





中国周一指被拘留的加拿大人康明凯窃取商业机密，而另一名被拘留的加拿大人迈克尔 (Michael Spavor) 向其提供情报。华为也准备因一项限制该公司市场准入的法律而起诉美国政府。





这标志着华为面临的史无前例的危机最近升级。华为是全球最大的电信设备生产商和第二大智能手机制造商。美国政府呼吁全球各国政府不要使用华为的设备，特别是 5G 网络设备。





中国指控康明凯窃取由迈克尔向其提供的国家秘密，此举可能加剧中加之间的紧张关系。





“ 我们显然非常关切中国采取的这一立场， ” 加拿大总理特鲁多周一谈及中国上述指控时称。 “ 从一开始，我们就出手并支持被中国武断拘留的这两名加拿大人。 ”





去年 12 月华为首席财务长孟晚舟在加拿大被捕，并有可能被引渡至美国。随后不久，曾与朝鲜合作的商人 Spavor 和前外交官康明凯被逮捕。





孟晚舟的律师团对加拿大政府、边境服务局和联邦警察提起诉讼，指控他们将其委托人拘押、搜查、审问三小时，违反了她的宪法权利。





加拿大应美国要求，于 12 月 1 日在温哥华逮捕孟晚舟。美国对孟晚舟及华为提起一系列指控，称其威胁到美国国家安全。孟晚舟被控进行银行和电信欺诈，违反了美国对伊朗的制裁规定。





** 华为将对美国提讼 **





知情消息人士告诉路透，华为计划周四宣布对美国政府提出诉讼，理由涉及一项国防法案。





华为将挑战美国去年签署的美国国防授权法 (NDAA) 中一项附加条款。该条款控制美国政府与中国企业的合同，并强化外国投资提案审评小组的作用。中国谴责 NDAA 法案是针对中国。





华为不予置评。该公司邀请路透等国际媒体周四参加在中国深圳总部举行的新闻发布会。





这将是华为针对西方国家指责的最新回应，而华盛顿试图说服盟国禁用华为产品称其有间谍风险。华为已多次否认相关指控。





特朗普去年签署一项法案，限制华为和中兴通讯 (0763.HK)(000063.SZ) 参与美国政府和军方合同。美国企图全面封杀这两家公司，不仅要将它们挡在美国市场之外，还包括正在设计和建设下一代 5G 网络的全球主要电信市场。





三位知情消息人士 12 月对路透称，特朗普考虑宣布国家紧急状态，禁止美国企业使用华为和中兴通讯生产的通信设备。





美国司法部也指控华为窃取 T-Mobile US Inc(TMUS.O) 的机器人技术。





特朗普 2 月曾表示，他可能会、也可能不会将华为和中兴通讯纳入与中国谈判的贸易协定中。特朗普在白宫对记者表示，美国官员并未讨论撤销对华为的指控。





** 孟晚舟案前景不明 **





周三 1800GMT ，获得保释的孟晚舟将在温哥华出庭，届时将确定引渡听证会的日期。加拿大政府拒绝了中国释放孟晚舟的要求，称其不能干预司法。





加拿大政府周五批准启动对孟晚舟的引渡程序。中国谴责该决定，重申放人要求。





孟晚舟被引渡到美国可能要耗时数年，因为加拿大进度缓慢的司法体系允许对许多决定提起上诉。





最终决定可能要由联邦司法部长做出，要么拒绝引渡要求而激怒美国，要么接受引渡要求而得罪中国。

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路透社

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