脱欧将近 英国医院陷药荒多达160种药供不应求

据台湾联合新网报道，近日，英国医疗产业协会（ NHS Providers ）表示，随着英国脱欧期限将近，受药物囤积和涨价影响，英格兰多间医院正面临药品供应短缺问题，多达 160 种药物供不应求。





该协会警告，过去 6 周部分医疗机构发现，多达 160 种药物供不应求，比正常时期的 25-30 种药物高许多。

据了解，心理卫生药物和用于治疗罕见疾病的药物处于短缺情况。

卫生部则表示，未有证据显示 “ 药物供应量低 ” 与英国脱欧有关。





代表英格兰医疗机构的 NHS Providers 执行长柯德瑞表示，英格兰一份业者报告称， 300 种药物供不应求。她表示，各地业者指出，过去一个月内，药物短缺情况急剧上升。

她说， “ 我们无法肯定的证实它（药荒）与英国脱欧有关，但药物短缺的时机和前所未有的程度显示与英国准备脱欧有关系，最有可能是因为随着日子接近脱欧期限，药物囤积和价格压力相互影响的作用 ” 。

据英国各大医院院长报告，英格兰西南部和伦敦受影响程度尤为严重，有数百种不同类型的药物面临供应短缺，包括心脏病和高血压用药。

英国卫生大臣汉考克 2018 年曾建议，医疗业者应备有 6 周供应量的存货，并呼吁患者切勿自行囤药。

卫生和社会关怀部一名官员则表示，

“

我们具有完善的程序，以处理供应链中断问题，我们的计划是确保患者能够继续获得所需药品

”

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