文在寅访东南亚被指失礼:印尼语和马哈迪打招呼

韩媒称，近日巡访东南亚三国归来的韩国总统文在寅屡屡出现 “ 外交失礼 ” ，引发争议。

据韩国《朝鲜日报》 3 月 21 日报道，文在寅在与马来西亚首相马哈迪举行首脑会谈和国宾晚宴时，接连出现口误。另有指责称，文在寅在下午用晚上的问候语打招呼，晚上却用下午的问候语打招呼。

报道还称，当地时间 13 日，文在寅与马来西亚首相马哈迪 · 穆罕默德举行会谈后，在共同记者会上用印度尼西亚语，而非马来西亚语进行问候。

报道称，文在寅当时用 “Selamat sore” 的当地语言进行问候。青瓦台当时解释称，这是马来西亚语中表示 “ 下午好 ” 的问候语。但这句话并不是马来语，而是印尼语。马来语的下午好是 “Selamat petang” ，文在寅所说的 “Selamat sore” 是印尼语的英式发音。

报道称，该内容因部分学者在社交媒体上发文称 “ 文在寅总统发音有误 ” 而引发关注。一位外交消息人士称： “ 在每一个措辞都需要格外慎重的首脑会谈上，这是难得一见的重大失误 ” ， “ 更何况是对于大举宣传新南方政策的政府而言，无疑是刻骨铭心的失误 ” 。





韩国灵山大学教授李京灿（音）当天在脸书上发文称： “ 表达固然不当，还可以看出（文在寅）缺乏对当地国家的了解 ” ， “ 马来西亚和印度尼西亚是一度爆发小规模战争的国家，因为领土主权纠纷和非法滞留者问题等双方矛盾不断，考虑到这层关系，这次的失礼不能算是单纯的失误。 ” 青瓦台有关人士表示： “ 将查证问题是如何产生的。 ”

韩媒还称，文在寅此前在访问文莱，出席由文莱苏丹哈桑纳尔 · 博尔基亚主持的国宾晚宴时 “ 提议干杯 ” ，在部分文莱方出席者之间引发了 “ 外交失礼 ” 的争议。原因是伊斯兰国家文莱是严格禁止出售酒类和在公开场合饮酒的。

报道指出，文在寅提议干杯后，一部分文莱方出席者未予以回应，而一部分则表现出反感并阻止韩方出席者干杯。对此，青瓦台有关人士称： “ 这是两国事前协商好的事项。 ”

报道还称，文在寅访问柬埔寨时，青瓦台在官方脸书上误传的相关照片并非柬埔寨的照片。换言之，文在寅在出访的东南亚三国均出现了外交失礼的情况。韩国政府有关人士称：

“

国家元首的礼宾工作如此漏洞百出实属罕见。

”

青瓦台承认了失误，韩国总理李洛渊解释称：

“

部分员工存在缺乏集中力和专业性低下的情况。

”

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