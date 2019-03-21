    • 2019年3月21日

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    文在寅访东南亚被指失礼:印尼语和马哈迪打招呼

    星期四, 三月 21, 2019

    韩媒称，近日巡访东南亚三国归来的韩国总统文在寅屡屡出现外交失礼，引发争议。
    　　
    据韩国《朝鲜日报》321日报道，文在寅在与马来西亚首相马哈迪举行首脑会谈和国宾晚宴时，接连出现口误。另有指责称，文在寅在下午用晚上的问候语打招呼，晚上却用下午的问候语打招呼。
    　　
    报道还称，当地时间13日，文在寅与马来西亚首相马哈迪·穆罕默德举行会谈后，在共同记者会上用印度尼西亚语，而非马来西亚语进行问候。
    　　
    报道称，文在寅当时用“Selamat sore”的当地语言进行问候。青瓦台当时解释称，这是马来西亚语中表示下午好的问候语。但这句话并不是马来语，而是印尼语。马来语的下午好是“Selamat petang”，文在寅所说的“Selamat sore”是印尼语的英式发音。
    　　
    报道称，该内容因部分学者在社交媒体上发文称文在寅总统发音有误而引发关注。一位外交消息人士称：在每一个措辞都需要格外慎重的首脑会谈上，这是难得一见的重大失误更何况是对于大举宣传新南方政策的政府而言，无疑是刻骨铭心的失误

    韩国灵山大学教授李京灿（音）当天在脸书上发文称：表达固然不当，还可以看出（文在寅）缺乏对当地国家的了解马来西亚和印度尼西亚是一度爆发小规模战争的国家，因为领土主权纠纷和非法滞留者问题等双方矛盾不断，考虑到这层关系，这次的失礼不能算是单纯的失误。青瓦台有关人士表示：将查证问题是如何产生的。
    　　
    韩媒还称，文在寅此前在访问文莱，出席由文莱苏丹哈桑纳尔·博尔基亚主持的国宾晚宴时提议干杯，在部分文莱方出席者之间引发了外交失礼的争议。原因是伊斯兰国家文莱是严格禁止出售酒类和在公开场合饮酒的。
    　　
    报道指出，文在寅提议干杯后，一部分文莱方出席者未予以回应，而一部分则表现出反感并阻止韩方出席者干杯。对此，青瓦台有关人士称：这是两国事前协商好的事项。
    　　
    报道还称，文在寅访问柬埔寨时，青瓦台在官方脸书上误传的相关照片并非柬埔寨的照片。换言之，文在寅在出访的东南亚三国均出现了外交失礼的情况。韩国政府有关人士称：国家元首的礼宾工作如此漏洞百出实属罕见。青瓦台承认了失误，韩国总理李洛渊解释称：部分员工存在缺乏集中力和专业性低下的情况。

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