华为周四将宣布起诉美国政府 加强反击行动

中国华为周四将宣布起诉美国政府。西方担心华为的电信设备可能被中国用于间谍活动，试图将其拒之门外，华为对此开始加强反击。
华盛顿劝说盟国把华为排除在5G无线网络建设活动之外，针对这种情况，华为在过去两个月展开了公关和法律攻势。
华为创始人兼首席执行官任正非曾表示，华为从来没有也绝不会与中国政府分享数据。华为是全球最大的电信设备制造商。
最近华为招聘人员接触了近10位路透资深记者，为公关总监职位招人，给其中几名记者开出的年薪达20万美元。此举将加强其国际媒体团队，华为正在重组一个由300多人组成的公司事务部门。
在回应路透询问时，华为负责沟通事务的副总裁Joe Kelly表示，华为是在招聘，但并不比平时多，以填补原有人员被派往海外的那些职位。他没有证实猎头广告中所说的工资。
**华为反击**
12月华为财务长孟晚舟在加拿大被捕时，该公司强调“相信司法”。相比当时这种比较克制的回应，现在拟采取的法律和公关行动则更加积极主动。
任正非1月中旬几年来首次接受国际媒体采访，称美国总统特朗普“伟大”，没有直接评论孟晚舟案。
但任正非在2月中表示，孟晚舟被捕是出于政治动机，是“不可接受的”。
一周后在世界移动大会(Mobile World Congress)上，华为发布全球最贵的可折叠手机，轮值董事长郭平在此次活动上以挖苦美国开始他的讲话。
“棱镜，棱镜，告诉我，这个世界上到底谁最可信，”他说。棱镜计划(PRISM)是美国国家安全局的网络监控项目。
华为公关团队一位高级人员对路透表示，该公司正在针对美国的攻势采取更加积极主动的做法。华为开设facts.huawei.com网站，并邀请媒体参观其深圳总部。“我们受够了，”上述高级公关人员称。(路透社)
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