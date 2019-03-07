华为周四将宣布起诉美国政府 加强反击行动

中国华为周四将宣布起诉美国政府。西方担心华为的电信设备可能被中国用于间谍活动，试图将其拒之门外，华为对此开始加强反击。





华盛顿劝说盟国把华为排除在 5G 无线网络建设活动之外，针对这种情况，华为在过去两个月展开了公关和法律攻势。





华为创始人兼首席执行官任正非曾表示，华为从来没有也绝不会与中国政府分享数据。华为是全球最大的电信设备制造商。





最近华为招聘人员接触了近 10 位路透资深记者，为公关总监职位招人，给其中几名记者开出的年薪达 20 万美元。此举将加强其国际媒体团队，华为正在重组一个由 300 多人组成的公司事务部门。





在回应路透询问时，华为负责沟通事务的副总裁 Joe Kelly 表示，华为是在招聘，但并不比平时多，以填补原有人员被派往海外的那些职位。他没有证实猎头广告中所说的工资。





** 华为反击 **





12 月华为财务长孟晚舟在加拿大被捕时，该公司强调 “ 相信司法 ” 。相比当时这种比较克制的回应，现在拟采取的法律和公关行动则更加积极主动。





任正非 1 月中旬几年来首次接受国际媒体采访，称美国总统特朗普 “ 伟大 ” ，没有直接评论孟晚舟案。





但任正非在 2 月中表示，孟晚舟被捕是出于政治动机，是 “ 不可接受的 ” 。





一周后在世界移动大会 (Mobile World Congress) 上，华为发布全球最贵的可折叠手机，轮值董事长郭平在此次活动上以挖苦美国开始他的讲话。





“ 棱镜，棱镜，告诉我，这个世界上到底谁最可信， ” 他说。棱镜计划 (PRISM) 是美国国家安全局的网络监控项目。





华为公关团队一位高级人员对路透表示，该公司正在针对美国的攻势采取更加积极主动的做法。华为开设 facts.huawei.com 网站，并邀请媒体参观其深圳总部。

“

我们受够了，

”

上述高级公关人员称。

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路透社

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