华为CFO孟晚舟的律师引述特朗普言论 称此案带有政治动机

华为首席财务官孟晚舟的律师周三在加拿大一家法院称，他担心针对孟晚舟的指控带有政治动机，并提到了美国总统特朗普关于此案发表的言论。





孟晚舟在不列颠哥伦比亚的一家法院出庭。期间他的律师 Richard Peck 提到了上述问题，并引述了 “ 美国总统的言论 ” ，但未说到言论细节。





加拿大应美国要求于 12 月 1 日逮捕了孟晚舟。美国检方已对孟晚舟和华为提起诉讼，指控华为威胁美国国家安全，并密谋违反美国制裁。孟晚舟和华为均否认了相关指控。





特朗普在 12 月称，若孟晚舟案有助于他与中国达成贸易协议，他将对此案进行干预。





法律专家和加拿大官员之前称，这一言论或可使孟晚舟的律师主张针对孟晚舟的起诉有政治动机。这种主张将在加拿大引起共鸣。加拿大的法官尤其警惕防止滥用法院系统。





加拿大政府 3 月 1 日批准了对孟晚舟的引渡程序。由于可以上诉，法官可能需要几个月、甚至几年的时间才能发布有效建议引渡的命令。





不列颠哥伦比亚省高级法院法官 Heather J. Holmes 确定孟晚舟下次出庭日期为 5 月 8 日。 Peck 称，其团队计划与检方讨论下次出庭前会提出哪些申请。





加拿大司法部长将最终决定是否引渡孟晚舟至美国。





自孟晚舟被捕后，中加关系急剧恶化。中国以国家安全为由逮捕了两名加拿大人，并对另一名加拿大人判处死刑。





中国已经取消加拿大农业公司

Richardson International Ltd

向中国出口油菜籽的注册。这是两国关系紧张的最新迹象。

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路透社

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