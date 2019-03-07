华为CFO孟晚舟的律师引述特朗普言论 称此案带有政治动机

华为首席财务官孟晚舟的律师周三在加拿大一家法院称，他担心针对孟晚舟的指控带有政治动机，并提到了美国总统特朗普关于此案发表的言论。
孟晚舟在不列颠哥伦比亚的一家法院出庭。期间他的律师Richard Peck提到了上述问题，并引述了“美国总统的言论”，但未说到言论细节。
加拿大应美国要求于12月1日逮捕了孟晚舟。美国检方已对孟晚舟和华为提起诉讼，指控华为威胁美国国家安全，并密谋违反美国制裁。孟晚舟和华为均否认了相关指控。
特朗普在12月称，若孟晚舟案有助于他与中国达成贸易协议，他将对此案进行干预。
法律专家和加拿大官员之前称，这一言论或可使孟晚舟的律师主张针对孟晚舟的起诉有政治动机。这种主张将在加拿大引起共鸣。加拿大的法官尤其警惕防止滥用法院系统。
加拿大政府3月1日批准了对孟晚舟的引渡程序。由于可以上诉，法官可能需要几个月、甚至几年的时间才能发布有效建议引渡的命令。
不列颠哥伦比亚省高级法院法官Heather J. Holmes确定孟晚舟下次出庭日期为5月8日。Peck称，其团队计划与检方讨论下次出庭前会提出哪些申请。
加拿大司法部长将最终决定是否引渡孟晚舟至美国。
自孟晚舟被捕后，中加关系急剧恶化。中国以国家安全为由逮捕了两名加拿大人，并对另一名加拿大人判处死刑。
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