人类首张黑洞照片年内面世 网友：或为纯黑色照片

美国科学家本月宣布，经过全球 200 多位科学家数年的努力，人类史上首张清晰的超级黑洞照片有望在今年年内面世。黑洞即将接开神秘面纱，消息一出引发科学爱好者关注。网友好奇并不发光的黑洞如何被拍下，更多的人则感慨，人类科技的进步让未解之谜逐步接近真相。专业人士表示，黑洞照片的面世对于科学研究和科普工作都有着至关重要的作用。

人类首张黑洞照片或年内面世

据新华社报道，在 3 月 8 日美国科学家宣布，人类史上首张清晰的超级黑洞照片有望在今年年内面世。

该项目负责人、美国哈佛 - 史密森天体物理学中心资深天文学家谢泼德 · 杜勒曼表示： “ 对这个项目的成功我们非常乐观，实际上我们已经完成了几乎所有工作。 ”

他说，现在需要做的就是反复测试和论证各种数据，然后首张超级黑洞照片将最终成型并于 2019 年年内正式公布。

200 多位分布在世界各地的科学家参与了这一项目，据参与者介绍，给超级黑洞拍照是通过 “ 事件视界望远镜 ” 系统完成的，这是一个由分布在全球各地的射电望远镜组成的虚拟望远镜阵列，口径与地球直径相当。 2017 年 4 月，阵列中的 8 台望远镜一起运作，完结了超级黑洞相关数据的搜集。

据介绍， “ 事件视界望远镜 ” 已经收集了两个超级黑洞的信息，一个是位于银河系中心的 “ 人马座 A*” ，另一个位于代号为 M87 的超巨椭圆星系中心。一旦团队确信所有数据都得以测量校正，所有程序都成功验证，首张超级黑洞照片就将面世。

消息激发天文爱好者无限猜想

3 月 12 日，消息一经传播引发关注，并迅速攀上热搜。网友感慨，黑洞发现已有多年，多少代人努力才能一睹其真容。而且此次一下公布两个，极大地满足了人类的好奇欲，十分期待。

网友的关注焦点在对拍摄黑洞的技术猜测以及对黑洞威力的遐想。有网友表示，光线都被黑洞吞噬，估计就算拍，也拍不到真正的黑洞， “ 可能就是纯黑色照片 ” 。有网友回应，可能是拍到黑洞附近被吞噬的物质才能感觉到黑洞的存在，就像电影《星际穿越》中展示的超级黑洞那样。





还有人发问，如果黑洞扭曲了时空，那么被扭曲的时空会是怎样的呢，真的可能会实现时空穿越吗？

新成果将引导新发现

天文爱好者、科学摄影师陈海滢告诉记者， “ 为什么天文学家推测黑洞的存在，是因为其他一些天文现象推理所致。 ” 陈海滢说， “ 黑洞照片 ” 的表述可能有点不确切，由于黑洞质量庞大，周围天体在被其吸引的坠落过程中会放出辐射，这个过程是有光的，所以能被拍摄到。

美国专家本月透露， 2017 年 4 月，用于拍摄黑洞的望远镜阵列其中 8 台一起运作，完结了超级黑洞相关数据的搜集。

“

此前，黑洞的形象仅停留在物理学家以公式表现的形态中，非常抽象。此次实体影像一旦搜集成功，将让黑洞成为具体的形象，这对科学研究有巨大的帮助。它将呈现更多人们过去不了解的信息，指引科学家去做出新的发现。

”

陈海滢说。

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