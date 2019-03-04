中美经贸磋商取得重要进展 希望达成互利双赢协议--人大发言人





中国十三届全国人大二次会议发言人张业遂周一表示，一段时间以来，中美双方的经贸团队开展了富有成效的密集磋商，在双方共同关心的许多问题上取得了重要阶段性进展；中美经贸关系的本质是互利共赢的，因此希望双方继续抓紧磋商，达成互利双赢的协议。





他在全国人大新闻发布会上也谈到了朝鲜半岛问题。他表示，朝鲜半岛问题非常复杂、敏感，解决起来不是一件容易的事，也不能期待通过一两次会晤就能够得到解决。关键是坚持政治解决的正确途径，坚持实现半岛无核化、建立半岛和平机制的正确方向。





“ 应该看到，中美两国的利益已经深度地交织，我认为一个冲突对抗的中美关系不符合任何一方的利益，另外，用冷战的旧思维来处理全球化背景下的新问题是肯定没有出路的。 ” 他说。





张业遂表示，中国对美国的政策是一贯的、明确的，中方致力于同美国实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时将会坚定地捍卫自身的主权、安全和发展利益；事实也充分证明，中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方最好的选择。





他指出，去年 12 月中美元首会晤为今后一个时期的中美关系指明了方向。当前最重要的事情，就是双方认真落实两国元首达成的重要共识，在拓展合作的基础上管控好分歧，确保两国关系沿着正确的轨道向前发展。





华尔街日报 (WSJ) 周日报导，鉴于美中贸易谈判的进展，美国总统特朗普和中国国家主席习近平可能在 3 月 27 日左右的峰会中达成正式贸易协议。该报导点燃了中国和美国即将达成贸易协议的预期。





在谈到朝鲜半岛问题时，张业遂称，随着朝美谈判的深入，难免会遇到这样那样的困难。朝美领导人河内会晤尽管没有发表成果文件，但是双方都表示进行了深入沟通，而且双方都表明愿意继续进行对话，中方认为这次会晤是建设性的。





“ 我们希望朝美双方坚定信念，保持耐心，沿着正确的方向谈下去，谈出新进展。维护半岛和平稳定符合各方的利益。 ” 他说， “ 中方致力于实现半岛无核化和建立半岛和平机制，并为此发挥了积极、建设性的作用。中方将继续以自己的方式做出积极的努力。 ”





美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩的第二次峰会上周四在制裁问题上谈崩，而且双方给出的解释也互相矛盾，让人质疑无核化谈判的前景。





中国十三届全国人大二次会议大会将于

3

月

5

日上午开幕，

3

月

15

日上午闭幕，会期

10

天半。（路透社）

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