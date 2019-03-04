印尼与澳大利亚签自贸协定 自2010年起就开始谈判

据路透社报道，当地时间 3 月 4 日，印度尼西亚与澳大利亚签署了全面经济伙伴关系协定，消除了两国几乎所有关税，致力于推动两国在贸易、投资等方面的合作。





当地时间周一上午，印度尼西亚贸易部长卢基塔（ Enggartiasto Lukita ）和澳大利亚贸易部长伯明翰（ Simon Birmingham ）在雅加达的一家酒店签署了这一协定。根据协定，澳大利亚将全面消除印尼进口产品的关税，印尼则将逐步消除 94% 的澳大利亚进口产品关税。

双方的联合声明称， “ 签署协定后，印尼和澳大利亚将继续推动这一协定的议会批准程序，使得两国经济都能从这一协定中受益 ” 。

据彭博社，印尼和澳大利亚都将此次协定的签署视为强化贸易联系的最佳机会。目前，印度尼西亚仅仅是澳大利亚的第 14 大贸易伙伴。

事实上，印尼和澳大利亚自 2010 年起就开始就这一自贸协定进行谈判，但两国间不时出现的外交紧张关系导致谈判进展缓慢。

但彭博社称，随着澳大利亚总理莫里森、印度尼西亚总统佐科

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维多多都面临着大选压力，两国最终就贸易协定达成一致，希望以此为自己的大选赢得支持。

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