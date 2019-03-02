印军飞行员返印 莫迪：军人勇气激励13亿印度人

据《印度时报》报道，当地时间3月1日21点左右，被俘印军飞行员、空军中校阿比南丹·瓦尔萨曼（Abhinandan Varthaman）在印度边境安全部队和印度空军官员的迎接下由巴基斯坦回到印度。
释放过程因“程序性拖延”比原计划晚了数小时。随后瓦尔萨曼将乘坐班机离开旁遮普邦阿姆利则飞往德里。
瓦尔萨曼在民众的注视下走过印巴阿塔里-瓦加边境，之后他将会接受全身检查。当天下午，许多边境居民自发聚集在边境外围，举起国旗，期盼瓦尔萨曼归来。
当天，印度总理莫迪在推特上写道：“欢迎阿比南丹指挥官回家！国家为你模范的勇气骄傲。我们的武装部队激励着13亿印度人。”
印度国民大会党主席拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）在社交媒体上称：“空军中校阿比南丹，你表现出的尊严、冷静与果敢让我们自豪。衷心欢迎你回家。”
印度人民党主席阿米特·沙阿也在社交媒体上写道：“亲爱的空军中校阿比南丹，印度全国上下都为你的勇气和胆量感到自豪。印度很高兴你能回家。希望你能秉持无比的热忱，继续服役于国家和印度空军。”
2月27日，35岁的瓦尔萨曼驾驶的米格-21战机在印巴克什米尔实控线附近的空战中被巴基斯坦空军击落，在实控线巴方一侧被俘。
2月28日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在议会联席会议上表示，将于3月1日释放印军飞行员，展现和平姿态，希望能消除与印度正在升级的冲突。
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