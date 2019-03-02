美国宣布废除49名委内瑞拉官员及其家人签证

美国国务院 1 日宣布，对 “ 破坏委内瑞拉民主 ” 的个人实施入境签证限制，其中包括支持委内瑞拉总统马杜罗的委官员及其家人。

美国务院在当天发布的声明中说，已于 2 月 28 日废除了 49 名委内瑞拉官员及其家人的美国签证。声明称这些人 “ 破坏委内瑞拉民主 ” ，不受美国欢迎。





1 日早些时候，美国财政部宣布制裁 6 名委内瑞拉军方和警方高级官员，理由是他们涉嫌支持马杜罗并阻止美国牵头提供的 “ 人道主义援助 ” 物资进入委内瑞拉。 委内瑞拉外交部 1 日发表声明说，美国对委 6 名高级军官进行制裁是 “ 非法的单边制裁措施 ” ，被制裁军人所做的是捍卫宪法和领土完整的爱国行为。声明要求美国立即停止对委政府和人民的各种攻击行为，并要求各方遵循《联合国宪章》的宗旨和原则。

今年 1 月 23 日，委内瑞拉议会主席、反对派领导人瓜伊多宣布自己为 “ 临时总统 ” ，要求委内瑞拉重新举行大选。美国及一些拉美国家随即对他表示支持。在美国的支持下，瓜伊多 2 月 23 日试图从哥伦比亚和巴西边境向委内瑞拉境内强行运送美国 “ 人道主义援助 ” 物资，但物资并未通过委军方把守的边境线。委政府指责美方提供 “ 援助 ” 是为军事干预做准备，并要求美国取消对委制裁。

为逼迫马杜罗下台，美方近期不断加大对委内瑞拉的制裁力度。委外交部

2

月

25

日发表声明，呼吁国际社会捍卫多边主义，谴责美国对委追加新制裁。

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