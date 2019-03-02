    • 2019年3月2日

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    美国宣布废除49名委内瑞拉官员及其家人签证

    星期六, 三月 02, 2019

    美国国务院1日宣布，对破坏委内瑞拉民主的个人实施入境签证限制，其中包括支持委内瑞拉总统马杜罗的委官员及其家人。　
    　　
    美国务院在当天发布的声明中说，已于228日废除了49名委内瑞拉官员及其家人的美国签证。声明称这些人破坏委内瑞拉民主，不受美国欢迎。　　

    1日早些时候，美国财政部宣布制裁6名委内瑞拉军方和警方高级官员，理由是他们涉嫌支持马杜罗并阻止美国牵头提供的人道主义援助物资进入委内瑞拉。　　委内瑞拉外交部1日发表声明说，美国对委6名高级军官进行制裁是非法的单边制裁措施，被制裁军人所做的是捍卫宪法和领土完整的爱国行为。声明要求美国立即停止对委政府和人民的各种攻击行为，并要求各方遵循《联合国宪章》的宗旨和原则。　
    　　
    今年123日，委内瑞拉议会主席、反对派领导人瓜伊多宣布自己为临时总统，要求委内瑞拉重新举行大选。美国及一些拉美国家随即对他表示支持。在美国的支持下，瓜伊多223日试图从哥伦比亚和巴西边境向委内瑞拉境内强行运送美国人道主义援助物资，但物资并未通过委军方把守的边境线。委政府指责美方提供援助是为军事干预做准备，并要求美国取消对委制裁。　　
    　　
    为逼迫马杜罗下台，美方近期不断加大对委内瑞拉的制裁力度。委外交部225日发表声明，呼吁国际社会捍卫多边主义，谴责美国对委追加新制裁。

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