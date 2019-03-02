美国宣布废除49名委内瑞拉官员及其家人签证

美国国务院1日宣布，对“破坏委内瑞拉民主”的个人实施入境签证限制，其中包括支持委内瑞拉总统马杜罗的委官员及其家人。
美国务院在当天发布的声明中说，已于2月28日废除了49名委内瑞拉官员及其家人的美国签证。声明称这些人“破坏委内瑞拉民主”，不受美国欢迎。
1日早些时候，美国财政部宣布制裁6名委内瑞拉军方和警方高级官员，理由是他们涉嫌支持马杜罗并阻止美国牵头提供的“人道主义援助”物资进入委内瑞拉。 委内瑞拉外交部1日发表声明说，美国对委6名高级军官进行制裁是“非法的单边制裁措施”，被制裁军人所做的是捍卫宪法和领土完整的爱国行为。声明要求美国立即停止对委政府和人民的各种攻击行为，并要求各方遵循《联合国宪章》的宗旨和原则。
今年1月23日，委内瑞拉议会主席、反对派领导人瓜伊多宣布自己为“临时总统”，要求委内瑞拉重新举行大选。美国及一些拉美国家随即对他表示支持。在美国的支持下，瓜伊多2月23日试图从哥伦比亚和巴西边境向委内瑞拉境内强行运送美国“人道主义援助”物资，但物资并未通过委军方把守的边境线。委政府指责美方提供“援助”是为军事干预做准备，并要求美国取消对委制裁。
为逼迫马杜罗下台，美方近期不断加大对委内瑞拉的制裁力度。委外交部2月25日发表声明，呼吁国际社会捍卫多边主义，谴责美国对委追加新制裁。
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