美国农场主迫切期待与中国达成协议

自从美国与中国开打贸易战以来，农产品价格受到打压，北卡罗来纳州种植玉米和大豆的农场主 Lorenda Overman 一直在赔本销售，还拖欠了工人的工资。她的农场负债最近已经超过 200 万美元。





她说如果特朗普政府不能很快与北京达成协议结束贸易争议，她的农场可能要苦苦挣扎以求不破产。





“ 我们需要稳定，需要行动，非常迫切， ”Overman 通过电话对记者表示。她在戈尔兹伯勒经营农场。





她的绝望反映出中美贸易谈判对于美国农业地区变得愈发紧迫，达成协议、结束与中国的贸易争议将让美国农业走出自 1980 年代以来最严重的一场危机。





目前与中国进行谈判的美国官员要求北京改变与美国贸易往来的方式、扩大美国公司的准入、执行知识产权保护并停止工业补贴。





虽然这些磋商代表着持续九个月的贸易战最为接近落幕之时，但双方尚未就协议不可或缺的核心议题达成一致，以重新打开这个对美豆、高粱与玉米基燃料乙醇等美国农产品至为关键的市场。





目前为止，协助特朗普在 2016 年大选登上总统大位的美国农业中心地区基本上仍支持他强硬的贸易立场，并称为了长远的经济利益，中国的不公平做法必须加以处理。





不过这些地区也遭受贸易争端的冲击，流失了一大出口市场。由于农业经济的信贷条件受到侵蚀，加上整体债务水平达到数十年新高，痛楚已然加剧，耐心正在耗尽。





“ 我的票是投给特朗普的，我并不后悔。我仍觉得他有能力把该做的做好，但我对至今还没达成协议感到失望， ”Overman 表示。





中国去年对包括大豆、高粱与猪肉等美国进口农产品加征关税，以报复美方关税举措。贸易争端令美国出口至中国的大豆锐减逾 90% ，销往其他地区的美国大豆也无法弥补此一损失。





特朗普上周推迟对中国加征关税的计划，称目前磋商有所进展。





** 农业种植面临不确定性 **





美国农业部长珀杜 (Sonny Perdue) 上周表示，目前农户负债迅速升至 1980 年代水准，当时由于农产品价格偏低、土地和设备投资均高息贷款，数以千计的农场运作陷入资金困境。





与此同时，据联邦数据，美国中西部和大平原地区各州，根据破产法第 12 章申请破产的农户触及十年最高水平，不过稳定的农田价格和低利率带来助益。





美国政府去年为农户提供了高达 120 亿美元的援助，希望缓解贸易战给农户带来的冲击。但政府表示，即便贸易争端持续， 2019 年也不会提供额外支持。





这加剧了农户的压力，他们必须在没有市场保证下，决定今年春季种什么，而且如果他们做了错误的选择，也没有安全网。美国农户 2018 年种了 8,910 万英亩大豆，为纪录第二高，但由于没有市场，最后许多大豆都被储藏起来或者成堆腐烂。





“ 如果我们达成贸易协议，大豆价格会在接下来的六个月涨 20% ，但我们决定都种玉米，因为我们不知道 ( 会否达成协议 ) ，这是许多人担心的事， ” 堪萨斯州农场主 Derek Sawyer 表示。





他说，他的负债已经上升到数百万美元。





“ 关于重整一些债务，银行业者到目前为止还愿意和我们合作， ” 他说， “ 但其意愿正一点一滴地下滑。 ”





延迟达成贸易协定也引发对市场份额永久流失的担忧，因为阿根廷及巴西等其他供应国将会取代遭到关税阻挡的美国供应。





“ 要夺回这些市场恐得花上很长时间， ” 现年 69 岁的爱荷华州农场主 Bill Tentinger 表示，他家种植玉米、大豆及养猪已经历经三代。





“ 如果能在一至两个月内和中国解决此事，那么市场上就能见到更多兴奋情绪， ” 他说道。





他称，经历 “ 格外惨烈 ” 的 2018 年之后，他借了 50 万美元用于今年耕作。





威斯康辛州奶农 Chris Pollack 表示，该行业已经越来越难接受政府看重从与中国贸易对峙中获得长远好处的做法。去年威斯康辛州有数以百计的牛奶场停产。





中国对美国奶酪和其他乳制品课征关税，使 Pollack 的农场受到打击，特朗普与加拿大和墨西哥的贸易争端使他进一步受创。





“

农业得到的利益不多，但却赔上了许多，

”

他说道。

“

当然，我们希望能够解决问题

...

但现在受创的农业领域恐怕很难接受。

”(

路透社

)

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