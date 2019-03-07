中国海关暂停受理加拿大Richardson 3月1日后启运的油菜籽报关

中国海关总署动植物检疫司周四发布关于加强进口加拿大油菜籽检疫的警示通报。通报称，各海关暂停受理加拿大 Richardson International Limited 及其相关企业 2019 年 3 月 1 日（含）后启运的油菜籽报关。





通报指出，最近多地海关连续从进口加拿大油菜籽中检出检疫性有害生物，为防止有害生物传入，海关已撤销问题严重的 Richardson International 及其相关企业的注册登记，暂停其油菜籽进口。





“ 要加强对进口加拿大油菜籽检疫，重点关注植物病害、杂草的查验和实验室检测鉴定，并及时将有关情况报告总署。 ” 通报称， “ 总署将对各海关有害生物检出情况进行风险评估，适时调整预警措施。 ”





通报指出，最近黄埔、大连、南宁、深圳海关连续从进口加拿大油菜籽中检出油菜茎基溃疡病菌（ Leptosphaeria maculans ）、十字花科黑斑病菌（ Pseudomonas syringae pv. Maculicola ）、法国野燕麦（ Avena ludoviciana Durien ）、苍耳属（非中国种）（ Xanthium sp. ）、长芒苋（ Amaranthus palmeri S. Watson ）等检疫性有害生物。





加拿大农业企业

Richardson International

周三则表示，其出口至中国的油菜籽符合监管要求。该公司法律总顾问、企业事务高级副总裁

Jean-Marc Ruest

表示，

Richardson

正与加拿大政府合作以期解除中国对其油菜籽船货的限制，但不清楚暂停进口将持续多长时间。（路透社）

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