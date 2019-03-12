美国首款隐身无人战斗机亮相 或成未来空战杀手锏

在近年的反恐战争中，美国空军在战场上大量运用各型无人机执行情报监视和对地攻击任务，有效提高了打击 “ 基地 ” 组织和 “ 伊斯兰国 ” 恐怖分子的效能，减少了美军战场伤亡。在尝到运用无人机的 “ 甜头 ” 后，美空军又开始寻求发展无人驾驶的战斗机，以补充空战力量。

据美国《防务新闻》网站近日报道，美空军首款远程无人战斗机 ——XQ-58A“ 女武神 ” 无人机，近日在美国亚利桑那州尤马试验场完成首飞。这款新型无人机采用隐身外形设计，可搭载各型武器和航电系统，可能在未来与 F-35 战斗机搭配，执行空中作战任务。

美国空军认为，其目前装备的 MQ-9 等无人机，虽然具有较好飞行和作战性能，但不具有隐身能力，这使得这些无人机在对手防空系统面前 “ 无可遁形 ” 。出于加强无人机战场生存能力的考虑，美空军在 2016 年启动了 XQ-58A 无人机研制项目。在经过不到 3 年的研发后，这种新型无人机已粗具雏形。





据美国空军实验室发布的消息， XQ-58A 无人机采用新型隐身设计，可在战场上压制对方防空系统，并与对方的有人驾驶战机进行空战，甚至可以前出至交战地带，充当诱使对方战机暴露火力的 “ 诱饵 ” 。虽然其性能指标较为突出，但这种无人机的单机成本并不高昂，仅为 200 万至 300 万美元，这使得美军可以大量采购该型战机，而无须顾虑其带来的成本问题。

此前，美国空军在

2030

年规划中即明确提出，正在研发的新型无人战机，将作为

F-22

和

F-35

战斗机的

“

忠诚僚机

”

，极大地延展现有战斗机的投射范围和作战能力，甚至可以改写未来空中战场的形态，帮助美军夺取未来战场的制空权。如果该项目进展顺利，很可能成为世界上首款隐身无人战斗机。

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