    • 2019年3月12日

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    法议员自嘲“工资不如中国人” 被批“种族歧视”

    星期二, 三月 12, 2019 ,

    向来以大胆直言著称的法国平民议员弗朗索瓦·鲁芬近日因为工资连中国人都不如而惹火上身，引来法国多位政要歧视亚洲人的批评。
    　　
    据法国RT电视台10日报道，执政党共和国前进党议员罗斯和代欧菲娜·欧在推特上感叹鲁芬拿钱不出力。罗斯说：难得在议会席上见到鲁芬！他享受着津贴却投身到公路电影和电视活动中。代欧菲娜·欧则称鲁芬在议会上就像一个幽灵议员，但靠出书和拍电影大赚外快。对此，鲁芬在8日一段公开视频中回应称他只领法国最低工资，是国民议会里成本最低的成员。他强调拍电影及写书的酬劳都捐给了慈善组织和政治运动，还自嘲道：按照这个标准，我还不如一个在国民议会工作的中国人，甚至不如印度人、孟加拉人……”

    工资不如中国人的说法为鲁芬招来种族歧视的猛烈抨击。亚裔混血议员代欧菲娜·欧质问鲁芬是否认为中国人就该是廉价劳动力，并称他的言行是歧视亚裔最好的例子共和国前进党议员阿维阿也指责鲁芬说：鲁芬的种族偏见和刻板印象很好理解：就是廉价便宜等于中国人。那以后呢？如果他工资变高了，就说自己是犹太人？法国政府发言人格里沃也批评说以前就知道鲁芬是个煽动者、民粹主义者、反议会制者，现在他又陷入卑劣的种族主义
    　　
    隶属于左翼政党法兰西不屈服的鲁芬向来作风特立独行，在2017年当选议员时就保证只领取法定最低工资，将剩余收入进行捐赠。作为马克龙高中同学的他从不穿西服打领带，议会主席多次点名批评他不把衬衫塞进裤子的着装问题，因而获得平民议员称号。针对此次歧视危机，有网友为他打抱不平：法律规定议员每月的津贴为7239.91欧元，鲁芬履行承诺只拿最低工资（1498.47欧元）而捐出其余部分，的确收入不高。

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