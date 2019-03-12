法议员自嘲“工资不如中国人” 被批“种族歧视”

向来以“大胆直言”著称的法国“平民议员”弗朗索瓦·鲁芬近日因为“工资连中国人都不如”而惹火上身，引来法国多位政要“歧视亚洲人”的批评。
据法国RT电视台10日报道，执政党“共和国前进党”议员罗斯和代欧菲娜·欧在推特上感叹鲁芬“拿钱不出力”。罗斯说：“难得在议会席上见到鲁芬！他享受着津贴却投身到公路电影和电视活动中。” 代欧菲娜·欧则称鲁芬“在议会上就像一个‘幽灵议员’，但靠出书和拍电影大赚外快”。对此，鲁芬在8日一段公开视频中回应称他只领法国最低工资，是国民议会里“成本最低的成员”。他强调拍电影及写书的酬劳都捐给了慈善组织和政治运动，还自嘲道：“按照这个标准，我还不如一个‘在国民议会工作的中国人’，甚至不如印度人、孟加拉人……”
“工资不如中国人”的说法为鲁芬招来“种族歧视”的猛烈抨击。亚裔混血议员代欧菲娜·欧质问鲁芬是否认为“中国人就该是廉价劳动力”，并称他的言行是“歧视亚裔最好的例子”。“共和国前进党”议员阿维阿也指责鲁芬说：“鲁芬的种族偏见和刻板印象很好理解：就是廉价便宜等于中国人。那以后呢？如果他工资变高了，就说自己是犹太人？”法国政府发言人格里沃也批评说以前就知道鲁芬是个“煽动者、民粹主义者、反议会制者”，现在他又“陷入卑劣的种族主义”。
隶属于左翼政党“法兰西不屈服”的鲁芬向来作风特立独行，在2017年当选议员时就保证只领取法定最低工资，将剩余收入进行捐赠。作为马克龙高中同学的他从不穿西服打领带，议会主席多次点名批评他不把衬衫塞进裤子的着装问题，因而获得“平民议员”称号。针对此次歧视危机，有网友为他打抱不平：法律规定议员每月的津贴为7239.91欧元，鲁芬履行承诺只拿最低工资（1498.47欧元）而捐出其余部分，的确收入不高。
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