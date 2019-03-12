法议员自嘲“工资不如中国人” 被批“种族歧视”

向来以 “ 大胆直言 ” 著称的法国 “ 平民议员 ” 弗朗索瓦 · 鲁芬近日因为 “ 工资连中国人都不如 ” 而惹火上身，引来法国多位政要 “ 歧视亚洲人 ” 的批评。

据法国 RT 电视台 10 日报道，执政党 “ 共和国前进党 ” 议员罗斯和代欧菲娜 · 欧在推特上感叹鲁芬 “ 拿钱不出力 ” 。罗斯说： “ 难得在议会席上见到鲁芬！他享受着津贴却投身到公路电影和电视活动中。 ” 代欧菲娜 · 欧则称鲁芬 “ 在议会上就像一个 ‘ 幽灵议员 ’ ，但靠出书和拍电影大赚外快 ” 。对此，鲁芬在 8 日一段公开视频中回应称他只领法国最低工资，是国民议会里 “ 成本最低的成员 ” 。他强调拍电影及写书的酬劳都捐给了慈善组织和政治运动，还自嘲道： “ 按照这个标准，我还不如一个 ‘ 在国民议会工作的中国人 ’ ，甚至不如印度人、孟加拉人 ……”





“ 工资不如中国人 ” 的说法为鲁芬招来 “ 种族歧视 ” 的猛烈抨击。亚裔混血议员代欧菲娜 · 欧质问鲁芬是否认为 “ 中国人就该是廉价劳动力 ” ，并称他的言行是 “ 歧视亚裔最好的例子 ” 。 “ 共和国前进党 ” 议员阿维阿也指责鲁芬说： “ 鲁芬的种族偏见和刻板印象很好理解：就是廉价便宜等于中国人。那以后呢？如果他工资变高了，就说自己是犹太人？ ” 法国政府发言人格里沃也批评说以前就知道鲁芬是个 “ 煽动者、民粹主义者、反议会制者 ” ，现在他又 “ 陷入卑劣的种族主义 ” 。

隶属于左翼政党

“

法兰西不屈服

”

的鲁芬向来作风特立独行，在

2017

年当选议员时就保证只领取法定最低工资，将剩余收入进行捐赠。作为马克龙高中同学的他从不穿西服打领带，议会主席多次点名批评他不把衬衫塞进裤子的着装问题，因而获得

“

平民议员

”

称号。针对此次歧视危机，有网友为他打抱不平：法律规定议员每月的津贴为

7239.91

欧元，鲁芬履行承诺只拿最低工资（

1498.47

欧元）而捐出其余部分，的确收入不高。

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