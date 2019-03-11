美中贸易协议非定局，特习月底峰会或生变

美国驻华大使布兰斯塔德 (Terry Branstad) 周五表示，美中贸易协议不会很快达成，而且双方也没有像此前预期的那样就两国元首 3 月底的峰会展开筹备工作。分析认为，在美国总统特朗普与朝鲜领导人河内峰会破局后，美中双方对贸易协议都更为谨慎。布兰斯塔德还表示，华为最近起诉美国政府看上去是中方对美国的 “ 报复 ” 措施。





布兰斯塔德是接受《华尔街日报》独家采访时讲这番话的。他说，特朗普与中国国家主席习近平的峰会日期尚未确定，相关的筹备工作也没有展开。此前，美国媒体曾广泛报道说，习近平将很有可能在结束对意大利和法国的访问后于 3 月 27 日 -28 日赴佛罗里达州的海湖庄园 (Mar-a-Largo) ，与特朗普举行峰会，并一举敲定美中贸易协议，从而结束已持续近一年的美中贸易战。





在美中上一轮贸易谈判结束后，双方都释放出积极信号，表示谈判已进入最后阶段。当时，特朗普发推文说，美中贸易谈判在结构性议题包括知识产权、技术转让、农产品、服务、汇率和其它议题上取得了 “ 实质性进展 ” 。他由此推迟原定于 3 月 1 日对中国商品加征关税的计划。他还计划与习近平在海湖庄园最后签下美中贸易协议。





根据知情人士透露的内容，美中贸易协议包括中国大规模采购美国农产品和能源产品，降低对美国农产品、化工品和汽车等产品的关税，美国则取消大部分甚至全部对中国商品的关税措施。除此之外，中国还承诺开放更多市场，为外国企业营造一个公平的竞争环境。





不过，双方仍在一些关键问题上分歧严重，包括如何制定一个确保中国遵守协议的执行机制，以及美国取消对中国商品关税的时间表。中方要求协议达成后，美方立即解除全部关税措施，而美方则要求仍保留部分关税。美国还敦促中方同意，如果美国因中国违反协议而采取制裁措施时，中国不进行报复。





现在，美中两国的乐观情绪正被上月底特朗普与朝鲜领导人金正恩第二次峰会的破局冲淡。一些分析人士认为， “ 特金会 ” 的破局对中方是一个警示。金融时报援引美中贸易全国委员会 (US-China Business Council) 的彭捷宁 (Jake Parker) 的话说，特朗普在没有与金正恩达成任何协议的情况下提前结束峰会令中方 “ 惊惧不已 ” 。特朗普在与金正恩的峰会结束后的记者会上直言， “ 我一向有准备离席而去。我从来不害怕放弃一桩交易。如果不成的话，我对中国也会这样。 ”





但隶属于中国商务部的智库、商务部国际贸易经济合作研究所的研究员梅新育认为，特金会破局对美方也是个警告。他对美国之音说： “ 我希望美国的决策者也能选择一个合理的（方案）、理性地与中方结束贸易战。你看像朝鲜它都没有达成协议，世人都认为可以达成协议却落空，这个我想对美国的决策者来说不是好事吧？吃一堑，长一智。 ”





美国驻华大使布兰斯塔德表示，双方必须进一步缩小分歧才能安排两国首脑峰会的事宜。他说， “ 双方均同意，必须有重大进展，亦即感觉立场非常接近，然后才会召开分会 …… 我们尚未达到这个程度。 ”





与此同时，来自美中两国的消息称，美中双方将在中国人大、政协 “ 两会 ” 结束后在北京再举行一轮谈判，为习近平届时能够与特朗普签约创造条件。





纽约时报的报道说，在 “ 特金会 ” 破裂后，北京继续对谈判保持谨慎态度。 “ 如果说双方能够通过协商达成一个互利的、双赢的协议解决问题，那我们何乐而不为呢？ ” 商务部国际贸易经济合作研究所研究员梅新育说， “ 但问题是一个巴掌拍不响，这不是我们单方面的善意就能够决定，所以我认为，中国的决策者在任何时候都是做了两手准备的。 ”





布兰斯塔德还说，华为最近起诉美国政府看上去是中方对美国司法部起诉华为及其首席财务官孟晚舟的

“

报复

”

措施。他说，孟晚舟在温哥华被加方逮捕后，中国很快逮捕了两名加拿大公民。几天前，就在加拿大同意启动引渡孟晚舟的法律程序后，北京很快宣布，对加拿大前外交官康明凯

(Michael Korvig)

涉嫌窃取中国国家秘密和情报案的侦办功能工作已经取得了重要进展。（美国之音）

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