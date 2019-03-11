美国近5年武器出口量占全球36% 继续世界第一

瑞典斯德哥摩尔国际和平研究所（ SIPRI ） 11 日发布了 2014 年至 2018 年全球武器交易报告。全球最大出口国、美国的出口量与 5 年前的 2009 年至 2013 年相比增加 29% ，在全球总量中的占比也上升 6 个百分点至 36% 。





据共同社 3 月 11 日报道，作为美国特朗普政府积极呼吁的 “ 购买美国货 ” 的一部分，美方力争向包括日本在内的海外加大武器销售力度。 SIPRI 指出，美国 “ 进一步巩固了作为全球第一武器供应国的地位 ” 。

美国出口对象的 52% 是沙特阿拉伯等中东地区。报告推算当前的主要出口商品持续是战机。作为近期的事例，报告列举日本内阁已批准向美国新采购 105 架最尖端隐形战机 F-35 。

出口量仅次于美国位列第二的是俄罗斯，之后是法国、德国和中国。前五位国家出口量约占全球总体的 75% 。

从进口来看，沙特占比达 12% ，位列第一。从地区来看，亚洲大洋洲地区居首，占总体的 40% 。关于进口占比位居第 6 的中国，报告分析认为 “ 虽然本国生产能力飞速提高，但战机发动机等部分技术依然依赖进口 ” 。

SIPRI

认为由于存在出于政治考虑而偏离市场价格的交易，因此对于交易国家和地区是按照数量而不是金额公布了占比。鉴于单年数据变动幅度过大，因此使用了比较

5

年数据的方式。

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