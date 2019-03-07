俄方：若美部署条约所禁导弹 俄将在相同地方部署

俄罗斯外长拉夫罗夫 6 日表示，若美国在某地部署被《中导条约》所禁止的导弹，则俄将在相同地方部署导弹。

据俄外交部网站消息，拉夫罗夫在会见阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉后举行的新闻发布会上做上述表示。他说，在美国暂停履行《中导条约》并着手退出该条约时，俄方也做出了同等回应。若条约失效后，美国放手在某地布置被《中导条约》所禁止的导弹，则俄方将采取措施在相同地方部署俄罗斯的导弹。 “ 这不是俄罗斯的选择，这是美国的选择 ” 。





拉夫罗夫说，俄罗斯近年来实施了国家军备计划，确保了俄武装力量所有武器的现代化。但俄罗斯不会卷入新的军备竞赛。同时俄罗斯也不会放弃旨在加强新条件下战略稳定的磋商和谈判。俄罗斯曾就此提出了许多提议，却未得到回应。俄方不会再 “ 打扰西方伙伴 ” ，但之前提议仍然有效。

《中导条约》全称为《美国和苏联消除两国中程和中短程导弹条约》。该条约是 1987 年美国与苏联首脑签订的一份旨在销毁两国中短程弹道导弹和巡航导弹的军控协议。根据这一条约，两国不再保有、生产或试验射程在 500 公里至 5500 公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。

美国国务院此前宣布，美国于

2

月

2

日起暂停履行《中导条约》义务，启动退约程序。普京随即宣布，俄暂停履行《中导条约》义务，不再就《中导条约》提议举行新的国际谈判。本月

4

日，普京签署暂停履行《中导条约》的命令。

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