    • 2019年3月7日

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    艾滋病治愈者出现 专家:符合条件捐献者仅亿分之2

    星期四, 三月 07, 2019 , ,

    第二例艾滋病治愈者出现，专家表示——干细胞治愈艾滋病几率极小 不要炒得神乎其神。
    　　
    35日，《自然》网站的新闻显示，第二例经造血干细胞移植治疗的艾滋病患者近3年未检测出艾滋病病毒。
    　　
    他被治愈了吗？能不能复制到其他艾滋病人身上？造血干细胞移植治疗是不是就能够治愈艾滋病了呢？两会期间，代表呼吁，先不要这样误读。
    　　
    符合条件的捐献者仅有亿分之二
    　　
    千万不能把这种治疗方法炒得神乎其神，更不能误导这类病人到医院要求进行造血干细胞移植。全国人大代表、山西医科大学血液病研究所所长杨林花说，报道的病人先得了艾滋病，又得了淋巴瘤，在治疗淋巴瘤的时候进行造血干细胞移植治疗，这个过程中带进去能阻断病毒进入通道的细胞，使艾滋病病毒消失，比较巧合。所以目前病人仍为功能性治愈，病情得到控制。
    　　
    这样的巧合要怎样发生呢？有两个先决条件：首先要找到能够配型的造血干细胞捐献者，一般兄弟姐妹中最有希望能找到；其次这个捐献者体内的CCR5受体基因需要发生突变，只有该基因突变，艾滋病病毒登陆细胞表面的落脚点才有可能会消失，进而不被感染。
    　　
    那么这样的巧合几率有多大呢？一般情况下，找到正常捐献者的概率是10万分之一，CCR5受体基因突变的频率如果按百分之一，这样计算的话找到的概率应该是千万分之一。中国医学科学院血液病研究所主任医师姜尔烈说。
    　　
    然而，不同人种在这种基因上的突变频率不同，有资料显示，中国人身上的CCR5基因变异率可能是世界所有人种中最低的，1300人只有3人具有这种变异，照此计算，能够找到符合条件的捐献者的概率只有亿分之二。
    　　
    移植后可能排异，不能保证免疫系统无痕修复
    　　
    具体到个体身上，这个概率可能更低。杨林花说，造血干细胞移植治疗有着很大的个体特殊性，尽管造血干细胞移植已经有丰富的经验和大量的成功案例，但是仍有需要攻关的课题，而免疫重建就是其中之一。
    　　
    免疫重建是造血干细胞移植中必经的，为了接纳外来的健康干细胞，患者本身的免疫系统需要彻底摧毁，如果输入细胞能将患者的免疫功能带动起来，则过关
    　　
    艾滋病是一类免疫缺陷型疾病，和白血病患者免疫系统被摧毁后的状态相似。杨林花说，因此除了基因变异钳制艾滋病病毒之外，这一疗法也符合造血干细胞能够带动患者体内免疫重建的规律。
    　　
    但是目前的干细胞移植技术并不能保证机体免疫系统的无痕修复移植后有可能发生排异反应、也有可能复发。杨林花说，这些机理还不是很清楚。
    　　
    即便移植成功，也还需长时间验证
    　　
    “CCR5基因突变不一定能使艾滋病病毒绝迹解放军总医院老年医学研究所所长王小宁教授表示，艾滋病病毒有其他渠道进入不应该被感染的细胞，甚至不需要病毒受体也能造成感染。

    一度认为，艾滋病病毒只感染有落脚点的淋巴细胞中的T4细胞，肠道上皮细胞不应被感染。但是，中国学者最早报道肠道上皮等组织细胞中也有艾滋病病毒的存在。
    　　
    2015年的《细胞研究》杂志的封面论文中，王小宁团队揭示了新的艾滋病病毒感染路径（In-cell Infection）：艾滋病患者的淋巴细胞钻进上皮细胞，死亡后激活释放病毒，病毒感染上皮细胞，上皮细胞死亡后释放的病毒，又可以直接感染原本不能直接感染的上皮细胞的能力。王小宁说：辗转多种细胞的过程中，病毒发生了变化，形成了一个可以逃遁的隐秘闭环。
    　　
    新疗法为艾滋病的治疗提供了新思路，未来还可以通过体外干细胞的基因编辑解决干细胞稀缺问题，再回输治疗艾滋病。王小宁评价，但是目前的临床策略还需要较长时间的验证，科学需要有批判精神才能不断创新。

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