艾滋病治愈者出现 专家:符合条件捐献者仅亿分之2

第二例艾滋病治愈者出现，专家表示 —— 干细胞治愈艾滋病几率极小 不要炒得神乎其神。

3 月 5 日，《自然》网站的新闻显示，第二例经造血干细胞移植治疗的艾滋病患者近 3 年未检测出艾滋病病毒。

他被治愈了吗？能不能复制到其他艾滋病人身上？造血干细胞移植治疗是不是就能够治愈艾滋病了呢？两会期间，代表呼吁，先不要这样误读。

符合条件的捐献者仅有亿分之二

“ 千万不能把这种治疗方法炒得神乎其神，更不能误导这类病人到医院要求进行造血干细胞移植。 ” 全国人大代表、山西医科大学血液病研究所所长杨林花说，报道的病人先得了艾滋病，又得了淋巴瘤，在治疗淋巴瘤的时候进行造血干细胞移植治疗，这个过程中带进去能阻断病毒进入通道的细胞，使艾滋病病毒消失，比较巧合。所以目前病人仍为 “ 功能性治愈 ” ，病情得到控制。

这样的巧合要怎样发生呢？有两个先决条件：首先要找到能够配型的造血干细胞捐献者，一般兄弟姐妹中最有希望能找到；其次这个捐献者体内的 CCR5 受体基因需要发生突变，只有该基因突变，艾滋病病毒 “ 登陆 ” 细胞表面的 “ 落脚点 ” 才有可能会消失，进而不被感染。

那么这样的巧合几率有多大呢？ “ 一般情况下，找到正常捐献者的概率是 10 万分之一， CCR5 受体基因突变的频率如果按百分之一，这样计算的话找到的概率应该是千万分之一。 ” 中国医学科学院血液病研究所主任医师姜尔烈说。

然而，不同人种在这种基因上的突变频率不同，有资料显示，中国人身上的 CCR5 基因变异率可能是世界所有人种中最低的， 1300 人只有 3 人具有这种变异，照此计算，能够找到符合条件的捐献者的概率只有亿分之二。

移植后可能排异，不能保证免疫系统 “ 无痕修复 ”

具体到个体身上，这个概率可能更低。杨林花说，造血干细胞移植治疗有着很大的个体特殊性，尽管造血干细胞移植已经有丰富的经验和大量的成功案例，但是仍有需要攻关的课题，而 “ 免疫重建 ” 就是其中之一。

“ 免疫重建 ” 是造血干细胞移植中必经的 “ 坎 ” ，为了接纳外来的健康干细胞，患者本身的免疫系统需要彻底摧毁，如果输入细胞能将患者的免疫功能带动起来，则 “ 过关 ” 。

“ 艾滋病是一类免疫缺陷型疾病，和白血病患者免疫系统被摧毁后的状态相似。 ” 杨林花说，因此除了基因变异钳制艾滋病病毒之外，这一疗法也符合造血干细胞能够带动患者体内免疫重建的规律。

但是目前的干细胞移植技术并不能保证机体免疫系统的 “ 无痕修复 ” 。 “ 移植后有可能发生排异反应、也有可能复发。 ” 杨林花说，这些机理还不是很清楚。

即便移植成功，也还需长时间验证

“CCR5 基因突变不一定能使艾滋病病毒 ‘ 绝迹 ’ 。 ” 解放军总医院老年医学研究所所长王小宁教授表示，艾滋病病毒有其他渠道进入不应该被感染的细胞，甚至不需要病毒受体也能造成感染。





一度认为，艾滋病病毒只感染有 “ 落脚点 ” 的淋巴细胞中的 T4 细胞，肠道上皮细胞不应被感染。但是，中国学者最早报道肠道上皮等组织细胞中也有艾滋病病毒的存在。

在 2015 年的《细胞研究》杂志的封面论文中，王小宁团队揭示了新的艾滋病病毒感染路径（ In-cell Infection ）：艾滋病患者的淋巴细胞钻进上皮细胞，死亡后激活释放病毒，病毒感染上皮细胞，上皮细胞死亡后释放的病毒，又可以直接感染原本不能直接感染的上皮细胞的能力。王小宁说： “ 辗转多种细胞的过程中，病毒发生了变化，形成了一个可以 ‘ 逃遁 ’ 的隐秘闭环。 ”

“

新疗法为艾滋病的治疗提供了新思路，未来还可以通过体外干细胞的基因编辑解决干细胞稀缺问题，再回输治疗艾滋病。

”

王小宁评价，但是目前的临床策略还需要较长时间的验证，科学需要有批判精神才能不断创新。

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