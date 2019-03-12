美研发新型纳米机器人 可通过注射进入人体

西媒称，美国宾夕法尼亚大学和康奈尔大学的研究人员利用最新的纳米技术，在几个星期内创造出了一支数以百万计纳米机器人组成的大军。

西班牙《阿贝赛报》网站 3 月 10 日报道称，几位科研人员在本周于波士顿举行的美国物理学会会议上展示了他们这一科研成果。

报道介绍，这一设计基于一种纳米制造技术，利用该技术能够在几周内将长约 10 厘米的硅晶片变成数百万个机器人。每个纳米机器人长约 70 微米（约为人类头发的厚度），机器人的身体由超薄的矩形骨架构成。

机器人顶部覆盖有薄薄的硅层，研究人员在其中安装了机器人的 “ 大脑 ” 等 “ 组织器官 ” ：电子控制元件和微型太阳能电池。它们的腿由铂和钛的双层结构或石墨烯制成，宽度仅相当于 100 个原子。





“ 当我还是个孩子的时候，我记得在显微镜下观察到，发生了很多不可思议的事情， ” 研究人员在一份声明中说， “ 现在我们正在创造一些这类东西。我们不仅能看到，事实上还可以控制它们 ” 。

报道称，这些纳米机器人具有几项令人难以置信的功能。它们能在没有任何电线的情况下接收能量，可以行走并且能够在恶劣的环境条件下生存。此外，它们足够微小，可以通过皮下注射进入人体。

这么小的机器人怎么能做到这一切呢？诀窍在于，研究人员向机器人的太阳能电池上发射激光，为其供电，随后铂会膨胀而钛保持刚性，导致腿部收缩。太阳能电池引起前腿和后腿的交替收缩或放松，机器人因此产生行走的步态。

报道指出，这些研究人员已经在努力创造能力更强大的纳米机器人，它们将配有传感器、计时器和控制系统。

目前，这一研究的主要障碍是找到新的能量来源，因为任何比指甲厚的织物都会导致无法通过激光控制机器人。研究人员打算研究如何通过磁场和超声波驱动这些机器人，使它们能够在人体内部工作，例如按需输送药物。

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