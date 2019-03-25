美国经济衰退警示灯亮起 股市大跌债市强劲

投资者周一抛售股票，纷纷涌向债市避险，日圆在接近六周高位的水平徘徊，因美国经济衰退担忧升温，导致全球公债收益率大跌，并使高风险资产受到冷落。
美国股指期货下跌，E-迷你标普500指数期货跌0.5%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.4%至一周低点，该地区股市全面走低。
中国股市亦下滑，沪深300指数.CSI300跌0.8%。
围绕全球经济健康状况的担忧上周升温，之前美联储的谨慎立场打击10年期美债收益率跌至2018年初以来最低。
最新报价显示，美国10年期公债收益率较三个月期国库券低1.9个基点，上周五纽约尾盘为低0.07个基点，自2007年以来首次出现倒挂。收益率曲线倒挂往往预示即将出现经济衰退。
“债市的走势，给那些乐观看待股市的人敲响了警钟，”摩根大通分析师在给客户的报告中写道。
“经济增长和公债收益率曲线将是未来股市最为关注的因素，在经济信心稳定和收益率倒挂反转之前，很难想象股市会出现上涨。”
德国制造业产出数据显示，制造业采购经理人指数降至44.7，连续第三个月低于荣枯分水线50。IHS Markit数据显示，美国3月制造业和服务业活动指数初值均低于2月。这些都加剧了对全球经济普遍下滑的担忧。
澳洲国民银行(NAB)的收益率曲线衰退模型表明，美国在未来10-18个月陷入衰退的可能性为30-35%。
“美国陷入衰退的可能性在加大，这是一个警示信号，这将令市场继续预计美联储很有可能会降息，”NAB的策略师Tapas Strickland说。
随着周一债市反弹，10年期日本公债收益率跌至负0.090%，为2016年9月以来最低。澳洲10年期公债收益率跌至1.754%的纪录低位。
包括荷兰国际集团(ING)Rob Carnell在内的一些分析师建议，不要急着就收益率曲线倒挂进行相关押注。
“除非3个月/10年期收益率曲线严重倒挂，否则从这些数据引出经济衰退结论的理据不够充分，”Carnell表示，“从当前市场的倒挂情形来看，无法说服我经济即将衰退。”
**政治面阻力**
全球经济成长的疑虑有很大程度是源自于欧洲和中国，他们正各自和美国进行关税战。
美国和英国的政局发展也是市场关注重点。
在接近两年的调查之后，没有证据显示美国总统特朗普的竞选团队曾与俄罗斯串通，这对于准备2020年竞选连任的特朗普而言是一重大政治胜利。
英国退欧相关的政治动荡仍然拖累风险资产。
英国太阳报周日在其头版发表社论称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一必须表态，只要脱欧协议获得议会通过，英国退出欧盟后，她就将辞去首相之职。
英镑兑美元GBP=D3小幅下跌至1.3198美元，此前三个交易日剧烈震荡。英镑上周跌0.7%。
外汇市场，日圆守在2月11日以来高点附近，日圆兑美元JPY=最新涨0.1%至109.77。
澳元兑美元AUD=D3连续第三个交易日下跌，报0.7076美元。
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