美国经济衰退警示灯亮起 股市大跌债市强劲

投资者周一抛售股票，纷纷涌向债市避险，日圆在接近六周高位的水平徘徊，因美国经济衰退担忧升温，导致全球公债收益率大跌，并使高风险资产受到冷落。





美国股指期货下跌， E- 迷你标普 500 指数期货跌 0.5% 。 MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数跌 1.4% 至一周低点，该地区股市全面走低。

















围绕全球经济健康状况的担忧上周升温，之前美联储的谨慎立场打击 10 年期美债收益率跌至 2018 年初以来最低。





最新报价显示，美国 10 年期公债收益率较三个月期国库券低 1.9 个基点，上周五纽约尾盘为低 0.07 个基点，自 2007 年以来首次出现倒挂。收益率曲线倒挂往往预示即将出现经济衰退。





“ 债市的走势，给那些乐观看待股市的人敲响了警钟， ” 摩根大通分析师在给客户的报告中写道。





“ 经济增长和公债收益率曲线将是未来股市最为关注的因素，在经济信心稳定和收益率倒挂反转之前，很难想象股市会出现上涨。 ”





德国制造业产出数据显示，制造业采购经理人指数降至 44.7 ，连续第三个月低于荣枯分水线 50 。 IHS Markit 数据显示，美国 3 月制造业和服务业活动指数初值均低于 2 月。这些都加剧了对全球经济普遍下滑的担忧。





澳洲国民银行 (NAB) 的收益率曲线衰退模型表明，美国在未来 10-18 个月陷入衰退的可能性为 30-35% 。





“ 美国陷入衰退的可能性在加大，这是一个警示信号，这将令市场继续预计美联储很有可能会降息， ”NAB 的策略师 Tapas Strickland 说。





随着周一债市反弹， 10 年期日本公债收益率跌至负 0.090% ，为 2016 年 9 月以来最低。澳洲 10 年期公债收益率跌至 1.754% 的纪录低位。





包括荷兰国际集团 (ING)Rob Carnell 在内的一些分析师建议，不要急着就收益率曲线倒挂进行相关押注。





“ 除非 3 个月 /10 年期收益率曲线严重倒挂，否则从这些数据引出经济衰退结论的理据不够充分， ”Carnell 表示， “ 从当前市场的倒挂情形来看，无法说服我经济即将衰退。 ”





** 政治面阻力 **





全球经济成长的疑虑有很大程度是源自于欧洲和中国，他们正各自和美国进行关税战。





美国和英国的政局发展也是市场关注重点。





在接近两年的调查之后，没有证据显示美国总统特朗普的竞选团队曾与俄罗斯串通，这对于准备 2020 年竞选连任的特朗普而言是一重大政治胜利。





英国退欧相关的政治动荡仍然拖累风险资产。





英国太阳报周日在其头版发表社论称，英国首相特雷莎 · 梅 ( 文翠珊， Theresa May) 周一必须表态，只要脱欧协议获得议会通过，英国退出欧盟后，她就将辞去首相之职。









2 月 11 日以来高点附近，日圆兑美元 0.1% 至 109.77 。 外汇市场，日圆守在日以来高点附近，日圆兑美元 JPY= 最新涨









美国原油期货跌

0.61

美元至每桶

58.43

美元。布兰特原油期货跌

0.6

美元至每桶

66.43

美元。

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路透社

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