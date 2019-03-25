韩国仍派员至韩朝共同事务所办公 尽管朝鲜已经撤离

数十名韩国官员周一前往位于朝鲜的韩朝共同事务所，力图保住韩朝稍见改善的关系，尽管朝鲜当局已在上周决定撤离。
位于朝鲜开城的共同事务所于9月启用，是过去一年朝鲜与韩国之间和缓关系的重要发展之一。
关于在朝鲜对口官员缺席下、派驻在共同事务所的64名官员要做些什么的问题，韩国统一部并未做出明确解释，但发言人表示，首尔正试图让事务所运营“正常化”。
朝鲜(北韩)周五撤出位于开城的韩朝共同事务所，让韩国总统文在寅希望结束双方敌意的努力受到打击。
尽管韩国并未直接将朝鲜举动与河内峰会破裂牵连在一起，但多位专家指出，平壤的举动似乎是有所算计，藉着向韩国施压以说服美国放宽制裁；此前美国总统特朗普表示，他不会对朝鲜实施更多制裁。
“这似乎是朝鲜在向韩国施压，或许也是在暗示韩国的角色是不需要的、甚至毫无意义的；或者暗示朝鲜即将宣布‘新道路’，”庆南大学的远东研究院的朝鲜和军事问题专家Kim Dong-yub说。
几家朝鲜官方媒体周一发表声明，批评韩国未推进朝韩经济项目，且制裁仍未解除。
韩国统一部称，39名韩国官员和支持人员、以及17辆车周一早间离开韩国，前往韩朝共同事务所，加入周末留在该事务所的韩国人队伍。虽然朝鲜已撤出事务所，但有25名韩国人周末期间仍留在这里。
当被问及韩国人员将在共同事务所做些什么时，韩国统一部发言人白泰铉说，“我们将运营这个位于开城的办公室，努力让共同事务所正常化，”但他未进行详述。(路透社)
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