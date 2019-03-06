人民日报：蔡英文抱美日大腿 小心引火烧身 自食恶果

台总统蔡英文近来接连大打“国际牌”，对美国和日本喊话。《人民日报》海外网发表评论质疑，去年九合一选举“台湾汹汹民意把民进党扫下台，说明在岛内操弄两岸对抗的老路已经走不通了”，如今“挟洋自重”也没有什么折腾空间，“抱美日大腿”最终反而会引火烧身，破坏台海和平稳定，必将自食恶果。文中并以高雄市长韩国瑜对比称，“抗中引战”与“拼经济”，何者更爱台湾，还需要多费唇舌吗？





这篇评论以＜蔡英文抱美日大腿小心引火烧身＞为题，文中指出，这几天，“台湾地区领导人”蔡英文不断在国际媒体上刷“存在感”。在接受美国媒体 CNN 采访时，抛出所谓“大陆对台军事威胁越来越大”，仅仅过了 10 天，蔡英文又接受了日本右翼媒体《产经新闻》专访，并宣称希望与日本政府直接进行“台日安保对话”，“两岸舆论登时激起一片斥责之声”。





《人民日报》认为，且不提台湾与日本是否能直接进行官方对话，因为这个问题“没有讨论的必要”。“台湾是中国领土的一部分，这是国际社会公认的事实”，日本不可能明目张胆违反“一个中国”政策，实际上日本方面已经明确回覆“不考虑”，蔡英文已经被“打脸”。





文中质疑，光就分析蔡英文抛出这个话题的动机而言，细细一想便可得知，她并不是真正在关心台湾安定和平与民众福祉，而是在借此谋取政治利益。





纵观过去，《人民日报》提到，奉行“台独”党纲的民进党对抗大陆主要靠两招：一是煽动岛内民粹，大肆散播“大陆威胁论”，煽动台湾民众“仇中”“恐中”，搞“去中国化”。





二是挟洋自重，文中指出，“最大限度地鼓动美国为他们的激进大陆政策站台，同时勾结日本力量”，达成“美日台同盟”，梦想实现“台独”。





然而，《人民日报》称，去年底的九合一选举结果“让民进党一干人等看傻了眼”。高喊“台独比梅毒还可怕”、“九二共识是两岸关系定海神针”的韩国瑜以绝对优势当选高雄市市长，民进党在县市长、地方议会议长选举和后来的立委补选中都输到“脱裤子”。





“台湾汹汹民意把民进党扫下台，说明在岛内操弄两岸对抗的老路已经走不通了”，《人民日报》如此认为。





可是，蔡英文还想寻求 2020 年的连任呢。评论指出，眼看认同“九二共识”的台湾民众越来越多，“连韩国瑜的网络声势都比自己高出许多，怎么办？”孤注一掷的蔡英文，便把更多赌注下到了“挟洋自重”的算盘里。





《人民日报》分析，借美国媒体说出“台湾面临独立存在，安全、经济繁荣的挑战”，借日本媒体说出“中国大陆威胁日益增高”，其实都是她在扮演为民甘做“抗中先锋”的角色，并希望激起民愤，争取政治同情与支持。





“这样的做法，有效果吗？”评论称，反正台湾民众的感觉都是“不可理喻”。台湾网友写道，真有事情发生，死伤的可是无辜的民众。





《人民日报》痛批，作为台湾地区领导人，应该避免战争，争取两岸和平发展，而不是挑起战争。民进党当局倚靠外力、挑衅大陆制造对抗，争取政治利益，大不可取。





文中提到，前台北县长周锡玮看完 CNN 对蔡英文的专访后，也在其脸书直播中痛斥，这完全是向美国示好，告诉美国人台湾可以牵制大陆，是在向美国摇尾乞怜。





《人民日报》称，做出这样的举动，说明蔡英文当局始终没有看清国际大势。





文中指出，随着中国大陆实力不断增强，中美关系和中日关系对美日而言越来越重要。打台湾这张牌，他们不得不三思而后行。同煽动岛内民粹一样，“挟洋自重”也没有什么折腾空间，最终反而会引火烧身。国台办发言人日前评论说，蔡英文当局“为了捞取一点可怜的选举私利，不惜把台海和平和台湾同胞的福祉推到危险的边缘”。警言犹在耳，挟洋自重、破坏台海和平稳定，必将自食恶果。





“台湾民众想得明白”，《人民日报》强调，台湾与大陆，从来都是唇齿相依的“命运共同体”，台湾的主流民意，一直都是两岸和平发展。韩国瑜上任后，高雄农渔产品与水果销到大陆，成果显著，基层农渔民有实实在在的获得感，笑得合不拢嘴。再反观蔡英文的偏激言论，正如台湾媒体所说：“抗中引战”与“拼经济”，何者更爱台湾，还需要多费唇舌吗？

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