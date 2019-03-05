加拿大人康明凯案重要进展：窃取、刺探中国情报，迈克尔向康提供情报

环球时报-环球网北京3月4日电 记者今天从有关部门获悉，加拿大籍人员康明凯(Michael John Kovrig)窃取、刺探国家秘密和情报案侦办工作已取得重要进展。有关部门介绍，康明凯自2017年以来，经常持普通护照和商务签证入境，通过中国境内的关系人，窃取、刺探中国敏感信息和情报。迈克尔(Spavor Michael Peter Todd)是康明凯的重要情报关系人，向康明凯提供情报。康的行为涉嫌为境外窃取、刺探国家秘密和情报，已严重触犯了中国法律。有关部门强调，中国是法治国家，将坚决打击严重危害国家安全的违法犯罪活动，同时，严格依法办案、文明办案，充分保障康明凯及迈克尔的各项合法权利，依法安排领事探视等相关事宜。办案部门将根据案件办理情况，适时启动下一步司法程序。
此前报道
加拿大公民康明凯因涉嫌从事危害中国国家安全的活动，于2018年12月10日，被北京市国家安全局依法审查。
加拿大公民迈克尔，因涉嫌从事危害中国国家安全的活动，于2018年12月10日，被辽宁省丹东市国家安全局依法审查。
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