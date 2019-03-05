中国政府一位发言人3月4日星期一表示，中国将保持国防费“适度”增长以满足国家安全和军事变革的需要。
中国全国人民代表大会年会的发言人张业遂星期一举行记者会，在被外国记者询问中国国防经费问题的时候做出了上述表示。
中国用于武装部队的开支受到亚洲邻国和华盛顿的密切关注，被认为是显示中国战略意图的指标。目前中国正在大力加强军备现代化，其中包括研发隐形战斗机，建造航空母舰和反卫星导弹。
2018年，中国国防经费增加8.1%，是过去三年来最大的增幅。
张业遂是在全国人大星期二公布国防预算之前回答记者有关提问的。如同中国往年的做法一样，他没有提及今年中国国防预算的增幅。但是，他说，中国一直是在走和平发展之路。
中国对其国防预算没有细分，导致周边国家和其他军事大国提出抱怨说，中国的国防预算缺乏透明度加剧了地区紧张。但中国则表示，中国的国防预算是完全透明的，中国对其他国家不构成威胁。
许多外交官和外国专家表示中国的国防预算数字可能比实际的军事支出要低。 （美国之音）
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