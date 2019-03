中国要做5G领头羊 究竟谁会赢到最后？

本文编译自麻省理工学院科技评论去年 12 月的一篇文章《 China is racing ahead in 5G. Here’s what that means. 》如有翻译不准确,以原文为准。





转载本中文编译版,请注明来源网址:





下一代无线技术可以在降低功耗的同时实现更快的速度。难怪北京首先要把筹码押到那里。





房山区是北京西南一个安静的市镇。 直到不久以前,它一直以其石化和钢铁厂闻名。 如今这个市镇的邻居是中国移动革命的一部分:世界上最大的 5G 技术推广地。





去年秋天,房山区政府与中国最大的移动通讯运营商中国移动联手,规划出 10 公里的道路,布满 5G 信号塔。这个中国第一个 5G 自动驾驶示范区,首期车辆测试道路于 9 月 19 日正式对外开放。 5G 网络从汽车传感器,道路上方的录影机,向当地数据中心传输数据,同时向汽车回送数据协助汽车导航。





5G 如何将这一切变为可能?之前几代的无线移动通讯各有当时的新颖功能, 1G 让你走路时打电话, 2G 让你发送文本, 3G 让你移动上网, 4G 让你的手机使用声音和影像。而 5G 则承诺整体的重大进步。 它使用全新的无线基础设施来实现比 4G 快 100 倍的速度,并承诺几乎消除任何处理延迟。 它还将启动物联网,以低成本连接数十亿台机器,设备和传感器。不会耗尽电池,并在低成本运作。





中国对此非常清楚。在中国的第 13 个五年计划中,中国政府称 5G 为 “ 战略性新兴产业 ” 和 “ 新的增长领域 ” ;在《中国制造 2025 计划》中,中国政府誓言,要 “ 在 5G 通讯领域取得突破 ” 。





显然,中国非常认真地开展这项工作,并且规模宏大。这一切究竟意味着什么。





国家荣誉,是其中一个原因。





中国视 5G 为在全球范围内领导无线通讯发展的第一次机会。 1990 年代,欧洲国家在 2G 技术领先全球,到了 2000 年代,日本在 3G 领域领先全球; 2011 年,美国则在 4G 领域独占鳌头。而这次,中国正在领导通讯领域而不是扮演追赶者的角色。在一次电视专访中,中国电信前董事长王建宙形容中国通讯行业从 1G 到 5G 是从 “ 一无所有,到有了一些,从小到大,由弱到强这么一个过程。 ”





赚钱是另外一个原因。





中国政府认为 5G 对国家的科技产业和经济非常重要。在制造山寨产品多年后,中国的科技公司希望成为下一个苹果和微软,即全球创新巨擎,市值为 1 万亿美元。





中国政府的一个研究机构 —— 中国信息通信研究院估计,到 2030 年, 5G 将在国内创造超过 800 万个就业机会。同时,很多主要的产业包括能源和医护行业,将开支数十亿美元,来开发 5G 设备和无线服务。





5G 将如何改变中国。





中国政府控制所有三家移动运营商,它们是中国移动、中国电信和中国联通,并一直指导它们在数十个城市部署大规模的 5G 测试网络,其中包括北京、上海和深圳。中国移动声称,其一家公司就在测试世界上最大的 5G 试验网络。





在政府的指引下,中国企业开始在 2013 年研究 5G ,并在 2016 年展开相关技术的技术测试。投资管理机构盛博分析师克里斯兰说: “ 中国的运营商将贯彻政府政策作为自己的职责,而全球大多数电信公司试图考虑竞争因素,并且自然会以较慢的速度投资。 ”





北京还承诺为中国运营商提供大量的 5G 频谱。这是一个比美国和许多其他国家的运营商更为宽松的安排,美国等地的运营商则需要向监管机构支付数十亿美元的使用频谱。 这些无线电频率携带无线信号,对手机业务至关重要,特别是 5G ,需要大带宽才能为用户提供超高速。





中国因 5G 会变得怎样?





中国需要在智能城市和联网汽车等使用 5G 。其中一个例子就是雄安新区,一个位于北京西南 29 公里的新区,以缓解首都北京的拥挤。中国移动和中国电信已经在那里设立测试网络。一些企业包括百度,正在使用这些网络以虚拟实境方式进行实况转播,或者像房山,可以让自动驾驶汽车相互传送数据,避免相撞。当地政府也鼓励开发商创建以 5G 为基础的应用,如远程医疗和城市基础设施,同时,中国企业也希望使用 5G 工厂设备的连通性和智能化。





政治风险顾问机构欧亚集团的一名科技政策分析师特里奥罗说: “ 中国城市在很多层面都很混乱。政府认为, 5G 将能够协助政府管理人口,更平顺的交通,及更有效率和更宜居。 ”





中国企业将从中获得什么?





较早获得强大的 5G 网络,可能让中国在开发和使用 5G 的服务方面取得优势,就如硅谷在 4G 推出后在那些应用程序如 Instagram, Uber, 和 YouTube 上赚钱一样。因为美国是第一个让 4G 广泛使用的国家,美国公司很快利用了它,并向全球销售随之产生的应用服务。中国的制造业中心深圳,可能会利用 5G 将大量的装置连接到云端,成为物联网的领袖。





美国落后了吗?





这就要看如何定义 5G 的竞赛。如果你算任何形式的商业服务的推出,美国走在中国前面。 Verizon 去年十月在美国的四个城市开始销售自己的 5G 服务,但实际上是家庭和办公室的有线宽带的无线版本。 AT&T 计划在年底( 2018 年底 —— 编译者注) 2 个城市推出 5G 移动服务。 T-Mobile 和 Sprint 表示,它们计划在 2019 年中推出 5G 网络。而中国的运营商直到 2020 年没有计划推出 5G 服务。





但是,如果你认为一个国家需要将 5G 推向所有主要城市才能称为领先,那么中国看起来似乎领先。为运营商兴建基础设施的中国铁塔公司,已经表示它能够在政府推出频谱后三年内将 5G 覆盖中国,这将是在 2023 年。





在美国,这个过程将很慢,因为需要兴建很多的基础设施。诺基亚全球 5G 技术发展总管姆菲说,中国运营商大部分将使用类似于 3G 和 4G 的频谱带,这就使得中国的运营商可以再利用大量现有的基站。但是,在美国, AT&T 和 Verizon 计划使用高频段的频谱带,其信号传送距离远远近于前者,因此就需要兴建 3-4 倍的基站数。运营商也将需要为兴建这些基站展开更多的谈判,这些谈判已经出现了受阻的迹象。





5G 设备制造商预料中国能够以快得多的速度推出 5G 。世界移动网络设备制造商之一的爱立信 5G 商用部门的负责人诺仁说: “ 历史证明,中国运营商扩张速度非常快,他们已经建造了比美国打一个数量级的 4G 网络。 ”





无论哪个国家抢占先机,网络部署都不是决定所谓 5G 竞赛的唯一因素。克里斯兰说: “ 创造力和企业家精神同样重要。 ”

Twitter

sgnypost