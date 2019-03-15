中国进行了近两年来最大美国猪肉采购 受猪流感疫情推动

美国农业部周四公布的数据显示，中国上周从美国进行了近两年来最大的一批猪肉采购，因致命的猪流感爆发后，中国生猪价格飙升。





尽管由于两国之间的贸易战，中国对美国猪肉征收了 62% 的进口关税，但中国的买家还是与美国达成了协议。中国是世界上最大的生猪生产国和猪肉消费国。









截至 3 月 7 日的当周，美国向中国出售猪肉 23,846 吨。自 2018 年 8 月以来，非洲猪瘟疫情已蔓延至中国 28 个省和地区，确诊病例为 111 例。





这是自 2017 年 4 月以来美国对中国最大的一次猪肉出口，也是自美国农业部 2013 年开始跟踪猪肉出口销售以来的第三大单。





美国农业部没有立即回应就向中国出售猪肉置评的请求。官员们此前曾表示，中国可能低报了非洲猪瘟造成的生猪死亡数量。





中国最近还恢复了对包括大豆和高粱在内的其他面临报复性进口关税的美国农产品的进口。





美国总统特朗普周四表示，美国与中国的贸易谈判进展良好，但他不能说是否会达成最终协议。





美国独立的畜牧业分析师 Bob Brown 说，美国猪肉价格下跌的幅度足以抵消中国政府的关税。





上月，芝加哥商品交易所 5 月生猪期货跌至合约低点。周四，由于对中国爆发的非洲猪瘟的担忧日益加剧，该合约创下两个多月来的最高价格。





周一，中国生猪价格达到

14

个月来的最高水平。

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路透社

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