二战强征劳工案风波难平 日本考虑对韩国加征关税

日本政府人士 9 日向时事通讯社记者证实，一旦韩国前劳工扣押、继而变卖日本企业资产，日本方面考虑对韩国部分产品加征关税，以弥补日方损失。

韩国最高法院去年裁决多起第二次世界大战期间强征劳工案，判处日本新日铁住金、三菱重工和那智不二越公司等当事企业赔偿前韩国劳工。日企没有执行判决，迫使原告方向法院申请扣押日企资产。





时事社 10 日以多名政府人士为消息源报道，如果韩国原告方变卖被告已经遭扣押的资产，日方将视为对日企构成实际损失，会予以反制。

日本政府备有大约 100 个选项，除加征关税，考虑对韩国停售部分日本产品、限制向韩国人发放赴日签证等。日本政府将综合考虑世界贸易组织规则和对日本经济的影响，最终确定反制方案。时事社报道，如果日本启动反制，日韩关系将进一步恶化。

韩国最高法院去年 10 月首次判决日企赔偿遭强征的韩国劳工，韩国对日民间索赔再起波澜。日方声辩，依据 1965 年签订的《日韩请求权协定》，索赔问题已经解决、日企没有赔偿责任，要求依据这一协定与韩方磋商。

日本政府人士告诉时事社记者，如果日企资产遭变卖，日方将不再寻求与韩方磋商，转而要求依据《日韩请求权协定》，设立包括第三国委员在内的仲裁委员会。

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