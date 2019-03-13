能源系统遭攻击 马杜罗称将请中俄等四国帮助调查

3 月 13 日，委内瑞拉总统马杜罗表示，他打算请求俄罗斯、中国、伊朗和古巴政府以及联合国为调查最近对该国能源系统的攻击事件提供支持，本次攻击导致其境内大部分地区停电数日。

马杜罗称： “ 任命了调查网络攻击的特别委员会，并请求国际专家的合作。我打算请求联合国、中国、俄罗斯和古巴的支持。 ” 其推特账户转播了马杜罗的讲话。





委内瑞拉 7 日傍晚遭遇停电危机，多数地区陷入了黑暗之中，包括首都加拉加斯。

直到 8 日凌晨，很多地方还处于黑暗中。虽然官方没有公布停电城市的具体数字，但当地媒体有统计称，该国 23 个州的 22 个都停电了。《时代》周刊也援引当地媒体报道称，几乎整个委内瑞拉都停电了。

此次停电是自 2012 年以来委时间最长、影响地区最广的停电。委内瑞拉电力部长（ Luis Motta Domínguez ）说，停电是因为委内瑞拉东部的大型水力发电站受到 “ 电子攻击 ” 。





马杜罗指责是美国对该国电力系统进行高科技 “ 电磁攻击 ” ，并表示连日来美国针对委内瑞拉电力系统的攻击旨在制造政治和社会不稳定。

他呼吁民众保持平静，同时表示政府将竭尽全力确保食品供应、供水和医疗服务。他说，电力系统工作人员正在进行 “ 谨慎、细致 ” 的工作，以确保供电稳定性。

马杜罗表示：美帝国主义指挥的，用来反对我国人民的电力战争是不会成功的。

3 月 12 日委内瑞拉副总统兼新闻和通信部长豪尔赫 ∙ 罗德里格斯宣布，电网运行在该国全境几乎完全恢复。

今年 1 月 23 日，委内瑞拉议会主席、反对派领导人胡安 · 瓜伊多自封 “ 临时总统 ” ，获得美国政府承认。美国继而加大对委内瑞拉的制裁力度，公开表示不排除军事干预。

美国支持反对派领导人

“

自立总统

”

，企图推翻马杜罗政权，使本就处于经济危机中的委内瑞拉雪上加霜，此举也为国际社会所指责。而这次大规模的停电和旋即而来的游行，也无疑将给委内瑞拉带来不可估量的损失。

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