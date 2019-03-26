特朗普宣布美国正式承认以色列对戈兰高地的主权

彭博社刚刚消息，美国总统特朗普宣布，美国正式承认以色列对戈兰高地拥有主权。





报道称，特朗普当地时间 25 日在白宫会见了以色列总理内塔尼亚胡。他说，今天我们将采取历史性措施，来提升以色列的防卫能力。之后他签署了公告，正式承认以色列对戈兰高地的主权。此前一天，以色列代理外长卡茨曾在社交媒体上对此事作出预告，并称 “ 现在的以美关系比任何时候都要紧密 ” 。

特朗普和内塔尼亚胡的互动近来相当频繁。特朗普 21 日在他的官方推特上写道： “52 年过去了，美国全面承认以色列对戈兰高地拥有主权的时候已经到来，该高地具有极大的战略价值，且对以色列的国家安全极为重要，对地区安全也很重要。 “ 在特朗普发出推特后，内塔尼亚胡告诉特朗普，他 “ 创造了历史 ” 。





以色列将于 4 月 9 日举行大选。为给参选加分，内塔尼亚胡近期一直致力于说服美国承认以对戈兰高地的主权主张。美国国务院近日公布的一份报告中提及戈兰高地时并未使用 “ 被以色列占领 ” 的过往表述，而使用了 “ 被以色列控制 ” 的说法，此举被舆论解读为美国在该问题上的立场发生变化。

对于特朗普这一言论，一些国家和地区组织则表示反对，并警告此举或引发地区局势新动荡。欧盟 —— 这个在中东问题上美国最亲密的盟友 —— 宣布不会承认以色列对戈兰高地的主权。叙利亚和伊朗领导人也表示谴责。叙方表示，美方的有关言论 “ 绝不会改变戈兰高地曾经是、也将一直是叙利亚、阿拉伯领土这一事实 ” 。土耳其总统埃尔多安也警告说，这会将该地区推向危机边缘。

美国《纽约时报》 24 日发表评论说，特朗普的提议一反美国几十年来对以色列占领戈兰高地的政策，更多的是出于以色列的政治考量，而非美国自身的利益。该报认为，以色列右翼政党将借美方承认以色列对戈兰高地拥有主权之机，争取约旦河西岸也归以色列所有。 “ 这样的举动将粉碎巴勒斯坦建国的希望，同时也将作为一个犹太民主国家的以色列的未来置于危险之中。 ”





与此同时，《纽约时报》注意到一个细节：在特朗普宣布新政策之前，没有迹象表明该政策经过任何的正式审查。在 4 月 9 日以色列举行大选前，美国务卿蓬佩奥访问了耶路撒冷，以表对内塔尼亚胡的支持。但他对特朗普发推的时机感到诧异。因为就在几个小时前，蓬佩奥刚刚告诉记者，美国对戈兰高地的政策没有改变。

戈兰高地位于叙利亚西南边境的库奈特拉省，处于叙利亚、黎巴嫩和以色列三国交界地带。以色列在 1967 年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认该区域为以色列领土。联合国安理会 1981 年通过的第 497 号决议明确表示，以色列将其法律、管辖权和行政机构强加于戈兰高地的决定是 “ 完全无效的，不具国际法律效力 ” 。





分析认为，长期以来，美国在戈兰高地主权争议中采取的是明里积极斡旋、暗中偏袒以色列的做法。在叙利亚和以色列的历次谈判中都有美国的身影。 1991 年 9 月，布什政府在《和平谅解备忘录》中曾提出：美国承认戈兰高地为叙利亚领土。





但是自特朗普上台以后，美国对于以色列的偏袒逐渐公开化，似乎放弃了 “ 中立 ” 立场。如 2017 年 12 月，特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都。 2018 年 5 月，美国正式将大使馆前往耶路撒冷。 2018 年 11 月，美国首次针对联合国维护叙利亚对戈兰高地主权的年度决议草案投出反对票。

《纽约时报》认为，包括将美国大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷，废除伊朗核协议在内，美国承认以色列对戈兰高地拥有主权，是其中最新的一项决定。而这些决定都表明：美国政府坚定不移地支持以色列保守派政府。该报批评说，特朗普自诩是个 “ 强硬的谈判者 ” ，但他放弃了美国历任总统几十年来积累的宝贵的外交影响力，却没有为美国换来任何好处。

《纽约时报》评论说，美国或将因为支持以色列拥有戈兰高地而 “ 落人口舌 ”—— 特朗普反对 2014 年俄罗斯 “ 吞并 ” 克里米亚的可信度，将被 “ 大打折扣 ” 。

“

毫无疑问，特朗普也面临着

2020

年大选连任的问题，他希望自己的决定能赢得美国支持以色列的福音派以及犹太人的支持。但这明显会加剧美国民众的分歧，即特朗普政府坚定不移地支持内塔尼亚胡，会对美国利益造成破坏性的影响。

”

《纽约时报》最后说道。

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