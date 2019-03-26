苹果发布会服务是亮点 推出电视服务、信用卡和游戏平台

美国苹果公司(AAPL.O)周一举行发布会，发布了一项流媒体电视服务、一张信用卡和一个线上游戏平台，试图重新塑造其作为娱乐和金融服务公司的形象。
随着欧普拉(Oprah Winfrey)和斯皮尔伯格(Steven Spielberg)的出场，苹果揭开了名为Apple TV+的电视和电影订购服务的面纱，将以流媒体形式播放原版电视节目和电影。苹果是全球市值第二高的科技公司。
但众星云集的阵容未能提振投资者人气，苹果股价下跌1.2%。
“尽管与亚马逊和网飞各自的发布会相比，苹果这次可能推出了更多原创内容，但美国流媒体市场可以说已经达到了一定程度的饱和以及让用户感到疲劳的状态，”Chatham Road Partners的分析师Colin Gillis表示。
全球14亿苹果产品用户，以及智能电视和其他设备用户，可以通过一款改进的看电视应用(television-watching app)观看节目。
这款可以订阅其他公司内容频道的app将于5月推出，但苹果自己的原创内容要到秋季才能上线，价格信息尚未公布。苹果表示，其TV+和新款TV app将在100多个国家推出。
苹果还推出一款信用卡，一款数字影像游戏平台，并在其新闻app添加了数百种杂志。
苹果发布上述服务之际，正苦于iPhone销量下滑。这促使其把更多注意力转向能够提供经常性订阅营收的各类服务。
苹果不仅将在自家的iPhone、iPad和iMac上面提供这些节目视频，还将通过智能电视和Roku Inc (ROKU.O)等流媒体服务提供商的设备广泛提供。这与以前的做法明显不同，以前苹果的内容通常独家用于自己的硬件产品。
**突出隐私保护**
在整个发布过程中，苹果高管强调对于消费者在购买和消费内容过程中的隐私保护问题。
“今天最重要的一点是广告与隐私，”D.A. Davidson & Co的分析师Thomas Forte表示。
苹果在科技巨头中市值仅次于微软(MSFT.O)。该公司首先宣布，其免费的新闻应用程序如今将采用付费订阅版本，名为Apple News+，内容涵盖各种新闻文章，并将有包括国家地理杂志、People、Popular Science、Billboard及New Yorker在内的300种杂志。苹果表示，这项服务收费为9.99美元/月。
该公司还推出游戏订阅服务Apple Arcade，能够在手机，平板电脑和台式电脑上玩游戏，而且包括很多开发者提供的游戏。
苹果表示，该游戏服务将包含来自Annapurna Interactive等游戏合作伙伴的100多种专属游戏，将于今年秋季推出。
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