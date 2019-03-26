苹果发布会服务是亮点 推出电视服务、信用卡和游戏平台





随着欧普拉 (Oprah Winfrey) 和斯皮尔伯格 (Steven Spielberg) 的出场，苹果揭开了名为 Apple TV+ 的电视和电影订购服务的面纱，将以流媒体形式播放原版电视节目和电影。苹果是全球市值第二高的科技公司。





但众星云集的阵容未能提振投资者人气，苹果股价下跌 1.2% 。









“ 尽管与亚马逊和网飞各自的发布会相比，苹果这次可能推出了更多原创内容，但美国流媒体市场可以说已经达到了一定程度的饱和以及让用户感到疲劳的状态， ”Chatham Road Partners 的分析师 Colin Gillis 表示。





全球 14 亿苹果产品用户，以及智能电视和其他设备用户，可以通过一款改进的看电视应用 (television-watching app) 观看节目。





苹果采用了一种不同的方式，提供 AT&T( 的 HBO 、狮门影业 (Lionsgate) 的 Starz 、 CBS( 的 Showtime 以及苹果自己的内容等付费 “ 频道 ” 。 AT&T( T.N HBO(Lionsgate)StarzCBS( CBS.N Showtime





这款可以订阅其他公司内容频道的 app 将于 5 月推出，但苹果自己的原创内容要到秋季才能上线，价格信息尚未公布。苹果表示，其 TV+ 和新款 TV app 将在 100 多个国家推出。





苹果还推出一款信用卡，一款数字影像游戏平台，并在其新闻 app 添加了数百种杂志。





苹果发布上述服务之际，正苦于 iPhone 销量下滑。这促使其把更多注意力转向能够提供经常性订阅营收的各类服务。





iPhone 、 iPad 和 iMac 上面提供这些节目视频，还将通过智能电视和 Roku Inc ( ROKU.O 苹果不仅将在自家的上面提供这些节目视频，还将通过智能电视和等流媒体服务提供商的设备广泛提供。这与以前的做法明显不同，以前苹果的内容通常独家用于自己的硬件产品。





** 突出隐私保护 **





在整个发布过程中，苹果高管强调对于消费者在购买和消费内容过程中的隐私保护问题。





“ 今天最重要的一点是广告与隐私， ”D.A. Davidson & Co 的分析师 Thomas Forte 表示。





MSFT.O) Apple News+ ，内容涵盖各种新闻文章，并将有包括国家地理杂志、 People 、 Popular Science 、 Billboard 及 New Yorker 在内的 300 种杂志。苹果表示，这项服务收费为 9.99 美元 / 月。 苹果在科技巨头中市值仅次于微软。该公司首先宣布，其免费的新闻应用程序如今将采用付费订阅版本，名为，内容涵盖各种新闻文章，并将有包括国家地理杂志、在内的种杂志。苹果表示，这项服务收费为美元月。





GS.N) MA.N) Apple Pay 将可在逾 40 个国家使用。 之后苹果推介的产品是由高盛和万事达支持的钛材质激光蚀刻卡，能够追踪设备各项开支，对购物提供每日返现。库克表示，年底前将可在逾个国家使用。





该公司还推出游戏订阅服务 Apple Arcade ，能够在手机，平板电脑和台式电脑上玩游戏，而且包括很多开发者提供的游戏。





苹果表示，该游戏服务将包含来自 Annapurna Interactive 等游戏合作伙伴的 100 多种专属游戏，将于今年秋季推出。





一如其原始内容服务，苹果并没有说明其游戏服务的收费是多少。

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路透社

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