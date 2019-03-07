华为起诉美国政府 称针对其设备的禁令违反宪法

中国电信设备制造商华为周四证实，就去年通过的美国国防授权法案(NDAA)的部分条款起诉美国政府，称其限制了该公司在美国开展业务。
华为表示，已经在美国德克萨斯州的一家法院提起诉讼，挑战国防授权法第889条的合宪性。该条款去年8月经美国总统签字成为法律，禁止联邦机构及其承包商采购华为的设备和服务。
“美国国会始终无法提供支持其限制华为产品的证据，我们被迫采取这项法律行动，作为最后的反击手段，”华为轮值董事长郭平在声明中表示。
“禁令不仅违法，而且限制华为参与公平竞争，最终会伤害美国消费者。我们期待法院的裁决，相信最终结果会有利于华为和美国人民。”
虽然在这项法案颁布前华为在美国电讯市场几乎不占什么份额，但却视889条款为与华盛顿解决更广泛问题的绊脚石，因为该条款的存在阻挠了迈向和解的任何步骤。
郭平说，取消NDAA禁令可以让美国政府获得必要的灵活性，从而与华为合作并解决真正的安全问题。
华盛顿劝说盟国把华为排除在5G无线网络建设活动之外，针对这种情况，华为在过去两个月展开了公关和法律攻势。
华为创始人兼首席执行官任正非曾表示，华为从来没有也绝不会与中国政府分享数据。
**没有证据**
NDAA禁止美国政府与华为或中兴(000063.SZ)、以及任何一家系统中“大量或主要”采用这两家公司设备的企业有业务往来。
华为在美国德克萨斯东区联邦地区法院提起的诉讼中称，该条款是不合法的，因为它可能严重限制华为在美国经营业务的能力，尽管并没有华为存在不法行为的证据。
诉讼还指出，华为未被给予应有的程序正义，而且国会剥夺华为在美国进行商业活动的机会，代行了法院的职责，已经违反了宪法“三权分立”的精神。
**一场苦战**
然而，一些法律专家表示，华为的诉讼有可能会被驳回，因为美国法院不愿事后质疑其他政府部门在国家安全方面的决定。
这场诉讼“将是一场苦战，因为国会在保护我们免受潜在的国家安全威胁方面拥有广泛的授权，”McCarter & English律师事务所政府合同领域的律师Franklin Turner表示。
2018年11月，美国一联邦上诉法院驳回了俄罗斯网络安全公司Kaspersky Lab提起的类似诉讼。Kaspersky的起诉挑战的是美国政府网络禁止使用该公司软件的禁令。
芝加哥约翰·马歇尔法学院(John Marshall Law School)教授Steven Schwinn表示，德克萨斯州法院审理华为诉讼时不会受Kaspersky一案裁决的约束，但可能采用其推理，因两个争议有相似之处。
“我不知道(华为)如何摆脱这种结果，”Schwinn说。
如果法官判定华为有合理主张，则此案将进入调查阶段，届时美国政府需向法院共享内部文件，政府官员可能必须出庭作证并说明他们的国家安全担忧。
**反击**
加拿大应美国要求12月在温哥华逮捕华为首席财务官孟晚舟时，该公司强调“相信司法”。相比当时这种比较克制的回应，现在采取的法律和公关行动则更加积极主动。
美国指控孟晚舟涉嫌银行和电信欺诈，违反了美国对伊朗的制裁规定。
华为是在孟晚舟周三在一家法院出庭后采取法律行动的，孟晚舟出庭时她的律师表示，担心这些指控带有政治动机，并提到了美国总统特朗普关于此案发表的言论。
另外，孟晚舟起诉加拿大政府在逮捕她的过程中存在程序错误。
该案使加拿大与中国的关系变得紧张。中国本周指控两名加拿大人窃取国家机密，但外界普遍认为这是因孟晚舟案对加方的报复。
孟晚舟目前被软禁在温哥华的家中，上述两名加拿大人在中国的拘押地目前还不知道。此前有消息人士对路透表示，至少其中一位加拿大人未获准会见代理律师。
**改变论调**
任正非1月中旬接受国际媒体采访，为多年来的首次。他称美国总统特朗普“伟大”，没有直接评论孟晚舟案。但任正非在2月中表示，孟晚舟被捕是出于政治动机，是“不可接受的”。
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