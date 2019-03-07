华为起诉美国政府 称针对其设备的禁令违反宪法

中国电信设备制造商华为周四证实，就去年通过的美国国防授权法案 (NDAA) 的部分条款起诉美国政府，称其限制了该公司在美国开展业务。





华为表示，已经在美国德克萨斯州的一家法院提起诉讼，挑战国防授权法第 889 条的合宪性。该条款去年 8 月经美国总统签字成为法律，禁止联邦机构及其承包商采购华为的设备和服务。





“ 美国国会始终无法提供支持其限制华为产品的证据，我们被迫采取这项法律行动，作为最后的反击手段， ” 华为轮值董事长郭平在声明中表示。





“ 禁令不仅违法，而且限制华为参与公平竞争，最终会伤害美国消费者。我们期待法院的裁决，相信最终结果会有利于华为和美国人民。 ”





虽然在这项法案颁布前华为在美国电讯市场几乎不占什么份额，但却视 889 条款为与华盛顿解决更广泛问题的绊脚石，因为该条款的存在阻挠了迈向和解的任何步骤。





郭平说，取消 NDAA 禁令可以让美国政府获得必要的灵活性，从而与华为合作并解决真正的安全问题。





华盛顿劝说盟国把华为排除在 5G 无线网络建设活动之外，针对这种情况，华为在过去两个月展开了公关和法律攻势。





华为创始人兼首席执行官任正非曾表示，华为从来没有也绝不会与中国政府分享数据。





** 没有证据 **





NDAA 禁止美国政府与华为或中兴 000063.SZ) “ 大量或主要 ” 采用这两家公司设备的企业有业务往来。 禁止美国政府与华为或中兴、以及任何一家系统中大量或主要采用这两家公司设备的企业有业务往来。





华为在美国德克萨斯东区联邦地区法院提起的诉讼中称，该条款是不合法的，因为它可能严重限制华为在美国经营业务的能力，尽管并没有华为存在不法行为的证据。





诉讼还指出，华为未被给予应有的程序正义，而且国会剥夺华为在美国进行商业活动的机会，代行了法院的职责，已经违反了宪法 “ 三权分立 ” 的精神。





** 一场苦战 **





然而，一些法律专家表示，华为的诉讼有可能会被驳回，因为美国法院不愿事后质疑其他政府部门在国家安全方面的决定。





这场诉讼 “ 将是一场苦战，因为国会在保护我们免受潜在的国家安全威胁方面拥有广泛的授权， ”McCarter & English 律师事务所政府合同领域的律师 Franklin Turner 表示。





2018 年 11 月，美国一联邦上诉法院驳回了俄罗斯网络安全公司 Kaspersky Lab 提起的类似诉讼。 Kaspersky 的起诉挑战的是美国政府网络禁止使用该公司软件的禁令。





芝加哥约翰 · 马歇尔法学院 (John Marshall Law School) 教授 Steven Schwinn 表示，德克萨斯州法院审理华为诉讼时不会受 Kaspersky 一案裁决的约束，但可能采用其推理，因两个争议有相似之处。





“ 我不知道 ( 华为 ) 如何摆脱这种结果， ”Schwinn 说。





如果法官判定华为有合理主张，则此案将进入调查阶段，届时美国政府需向法院共享内部文件，政府官员可能必须出庭作证并说明他们的国家安全担忧。





** 反击 **





加拿大应美国要求 12 月在温哥华逮捕华为首席财务官孟晚舟时，该公司强调 “ 相信司法 ” 。相比当时这种比较克制的回应，现在采取的法律和公关行动则更加积极主动。





美国指控孟晚舟涉嫌银行和电信欺诈，违反了美国对伊朗的制裁规定。





华为是在孟晚舟周三在一家法院出庭后采取法律行动的，孟晚舟出庭时她的律师表示，担心这些指控带有政治动机，并提到了美国总统特朗普关于此案发表的言论。

另外，孟晚舟起诉加拿大政府在逮捕她的过程中存在程序错误。





该案使加拿大与中国的关系变得紧张。中国本周指控两名加拿大人窃取国家机密，但外界普遍认为这是因孟晚舟案对加方的报复。





孟晚舟目前被软禁在温哥华的家中，上述两名加拿大人在中国的拘押地目前还不知道。此前有消息人士对路透表示，至少其中一位加拿大人未获准会见代理律师。

** 改变论调 **





任正非 1 月中旬接受国际媒体采访，为多年来的首次。他称美国总统特朗普 “ 伟大 ” ，没有直接评论孟晚舟案。但任正非在 2 月中表示，孟晚舟被捕是出于政治动机，是 “ 不可接受的 ” 。





根据对了解华为调查情况的

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位消息人士以及路透看到的相关调查文书，早在特朗普对中国发起贸易战之前，华为的活动就已经受到美国当局的监视。

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路透社

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