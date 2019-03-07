反击？印媒称印度下月将提高美国商品进口关税

印度《经济时报》（ The Economic Times ） 6 日援引政府消息人士的话报道，新德里准备自 4 月 1 日起提高 29 类美国商品的进口关税。

报道称，这里指的是进口的核桃、鹰嘴豆、小扁豆、硼酸、诊断试剂和其他产品。这些种类的商品将额外加收 2.9 亿美元的关税。这是印度对美国提高钢铝产品进口关税的反击措施。

报道摘引印度政府不具名消息人士的话指出， “ 我们等到 4 月 1 日就提高关税。 ”

此前，美国总统特朗普向国会发出通知称，他打算取消对印贸易优惠待遇。他表示，采取这个措施是因为美印两国政府积极沟通后，印度没有向美国保证，为美国企业提供平等和合理的进入印度市场的机会。





据悉，作为美国普惠制最大受惠国，若该计划得到国会批准，印度向美国出口的 56 亿美元商品的零关税待遇将被取消。美国贸易代表处称，最快将在政府通知国会和两国政府 60 天后实施。





普惠关税是经济发达国家对发展中国家出口货物普遍给予的一种关税优惠制度。美国自 20 世纪 70 年代开始实施普惠制，土耳其和印度是参与这一政策的 120 个国家之一，其中，印度是最大受惠国。然而，从去年 4 月起，美国政府就开始以 “ 审查普惠制适用资格 ” 为由，计划剥夺泰国、印度尼西亚与印度等国的 “ 零关税 ” 待遇。

报道指出，这个决定可能会严重影响印度对美出口，特别是美国是印度的重要出口市场，占印度对外出口的 15% 。主要是药品和其他化工品、纺织品和钻石（占印度对美出口的 55% ）。另一方面，根据麻省理工学院分析师的数据，美国自印度的进口额仅占其进口总额的约 2% （ 2017 年印度对美出口额超过 440 亿美元）。

3 月 5 日，路透社援引印度商工部高官瓦达文（ Anup Wadhawan ）的话报道，鉴于美国决定取消对印度商品的优惠待遇，印度不打算同美方讨论印方对美商品实施报复性关税的问题。

路透社评论指出，如果印度被取消普惠制待遇，印度出口到美国的总价值约

56

亿美元地产品将失去

“

零关税

”

优惠保护，这将是自特朗普

2017

年上任以来对印度的最严厉的惩罚行动。

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