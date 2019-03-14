乌克兰总统宣布将在俄罗斯边境试射最新导弹

当地时间 13 日，乌克兰总统彼得 • 波罗申科称，基辅将在毗邻俄罗斯和白俄罗斯的切尔尼戈夫州试射自己最新的导弹。

据乌克兰国家通讯社周三（ 13 日）援引他在切尔尼戈夫州的讲话内容报道， “ 对于乌克兰而言，现在会出现最新的、先进导弹的可能性，也会有提高了精确度的、增加了射程的导弹。 ”

此前，波罗申科称，乌克兰必须有增加了射程的、能在很远距离上击毁敌人后勤部门的高精度导弹。





9 日，乌克兰前经济部长弗拉基米尔 • 拉诺沃伊在为一家名为 “Glavred” 的网站撰文时称，波罗申科知道自己无法在即将举行的总统大选中获胜，正准备逃离出镜，以免对糟糕的军队状况和腐败现象负责。





拉诺沃伊指出，波罗申科寻求从乌克兰东部顿巴斯地区冲突中获得最大利益，所以就把它 “ 拉了进来 ” 。据他介绍，波罗申科靠从国防预算中 “ 巧取豪夺 ” ，获得了巨大红利。

拉诺沃伊特别拿购买走私的俄罗斯零配件丑闻举例。此外，乌克兰大部分国防合同都是和与波罗申科及其下属有关的企业签订的。结果就是，乌克兰军力薄弱，没有技术保障，装备过时。与此同时，波罗申科的收入却增加了 82 倍。

乌克兰将于 3 月 31 日举行总统大选。在 2014 年的乌克兰大选中，波罗申科赢得了近 54% 的大选选票，远超竞争对手，当选乌克兰总统。

今年

2

月份，乌克兰四家权威民意调查机构联合进行的一项民调显示，在

3

月

31

日的投票到来之前，

21.9%

的选民支持影视明星泽连斯基，他是候选人中支持率最高的。乌克兰前总理季莫申科的支持率为

19.2%

，波罗申科位列第三，为

14.8%

。其余

34

名候选人排在这三人后面。

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