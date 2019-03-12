佩洛西：特朗普不适合当总统 弹劾他根本不值得

据《华盛顿邮报》报道，近日，美国众议院议长佩洛西表示，自己不支持弹劾特朗普的问题。除非出现压倒性的理由并且两党合作，因为弹劾将分裂整个国家，而且为了特朗普“根本就不值得”。
蔑视？佩洛西步步紧逼
佩洛西在接受采访时说：“既然你问起这件事，我也对这件事有所考虑：对国家来说，弹劾非常有分裂性，除非有非常引人注目的、压倒一切的和让两党合作的情况。我不认为我们要走弹劾这条路，因为这将使整个国家分裂，而为特朗普根本就不值得。”
佩洛西之前曾多次表示“考虑弹劾为时过早”，现在看起来，佩洛西的新言论比她之前对弹劾的评论更进一步。
就在上周，她重申自己对弹劾问题十分警惕，“弹劾是对我们国家有分裂性的问题。”佩洛西说。
虽然佩洛西不赞成弹劾特朗普，但她也认为对方不适合当总统。她表示：“我不认为他适合担任美国总统，在道德上不适合，才智上不适合，求知欲上也不适合。”
心虚？特朗普犀利反击
特朗普则抨击弹劾是民众党对2020年大选心虚的表现。
据CBS报道，特朗普在接受采访时曾将弹劾称为一种政治手段，并认为自己对国家的经济形势贡献突出。
“你不能弹劾一个在任期前两年就做得比历史上任何总统都好的人。”特朗普说。
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