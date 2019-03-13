欧盟更新“逃税天堂”黑名单 百慕大等位列其中

欧盟 12 日更新 “ 逃税天堂 ” 黑名单，百慕大、阿联酋、阿曼等 15 个国家和地区被列入名单。

当日欧盟成员国财长在布鲁塞尔举行会议敲定名单。在 15 个国家和地区中，百慕大、阿联酋、阿曼、多米尼加等 10 个国家和地区系首度或再度 “ 上榜 ” ，美属萨摩亚、关岛等 5 个国家和地区则一直 “ 榜上有名 ” 。





根据法令，欧盟将限制 “ 上榜 ” 国家和地区在欧盟的融资以及欧洲投资银行在当地的投资，同时欧盟各成员国可单独对这些国家和地区发起制裁。

此次欧盟将隶属英国领地的百慕大列入 “ 黑名单 ” 引人瞩目。 2017 年 11 月，国际调查记者联盟通过近百家成员媒体的联合调查，曝光了金融服务公司和离岸公司注册机构的 1340 万份 “ 天堂文件 ” ，披露了数百个知名公司、政客、名流的离岸利益以及借助专业律师避税的行为，其中一家总部设在百慕大的律师事务所成为调查焦点。

一个月后，欧盟发布首份 “ 逃税天堂 ” 黑名单，当时共有 17 个国家和地区 “ 上榜 ” ，百慕大却不在其中，仅被欧盟列进 “ 观察名单 ” ，令舆论一时哗然。

欧盟

12

日公布

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黑名单

”

后，百慕大总理在一份声明中称当地税收政策符合欧盟法规，

“

黑名单

”

不会给百慕大声誉造成影响；阿联酋政府则表示遗憾，强调阿联酋正在与欧盟密切合作应对逃税问题，冀望能够符合欧盟要求。

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