欧盟更新“逃税天堂”黑名单 百慕大等位列其中

欧盟12日更新“逃税天堂”黑名单，百慕大、阿联酋、阿曼等15个国家和地区被列入名单。
当日欧盟成员国财长在布鲁塞尔举行会议敲定名单。在15个国家和地区中，百慕大、阿联酋、阿曼、多米尼加等10个国家和地区系首度或再度“上榜”，美属萨摩亚、关岛等5个国家和地区则一直“榜上有名”。
根据法令，欧盟将限制“上榜”国家和地区在欧盟的融资以及欧洲投资银行在当地的投资，同时欧盟各成员国可单独对这些国家和地区发起制裁。
此次欧盟将隶属英国领地的百慕大列入“黑名单”引人瞩目。2017年11月，国际调查记者联盟通过近百家成员媒体的联合调查，曝光了金融服务公司和离岸公司注册机构的1340万份“天堂文件”，披露了数百个知名公司、政客、名流的离岸利益以及借助专业律师避税的行为，其中一家总部设在百慕大的律师事务所成为调查焦点。
一个月后，欧盟发布首份“逃税天堂”黑名单，当时共有17个国家和地区“上榜”，百慕大却不在其中，仅被欧盟列进“观察名单”，令舆论一时哗然。
欧盟12日公布“黑名单”后，百慕大总理在一份声明中称当地税收政策符合欧盟法规，“黑名单”不会给百慕大声誉造成影响；阿联酋政府则表示遗憾，强调阿联酋正在与欧盟密切合作应对逃税问题，冀望能够符合欧盟要求。
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