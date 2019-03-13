    • 2019年3月13日

    Home global 欧盟更新“逃税天堂”黑名单 百慕大等位列其中

    欧盟更新“逃税天堂”黑名单 百慕大等位列其中

    星期三, 三月 13, 2019

    欧盟12日更新逃税天堂黑名单，百慕大、阿联酋、阿曼等15个国家和地区被列入名单。
    　　
    当日欧盟成员国财长在布鲁塞尔举行会议敲定名单。在15个国家和地区中，百慕大、阿联酋、阿曼、多米尼加等10个国家和地区系首度或再度上榜，美属萨摩亚、关岛等5个国家和地区则一直榜上有名

    根据法令，欧盟将限制上榜国家和地区在欧盟的融资以及欧洲投资银行在当地的投资，同时欧盟各成员国可单独对这些国家和地区发起制裁。
    　　
    此次欧盟将隶属英国领地的百慕大列入黑名单引人瞩目。201711月，国际调查记者联盟通过近百家成员媒体的联合调查，曝光了金融服务公司和离岸公司注册机构的1340万份天堂文件，披露了数百个知名公司、政客、名流的离岸利益以及借助专业律师避税的行为，其中一家总部设在百慕大的律师事务所成为调查焦点。
    　　
    一个月后，欧盟发布首份逃税天堂黑名单，当时共有17个国家和地区上榜，百慕大却不在其中，仅被欧盟列进观察名单，令舆论一时哗然。
    　　
    欧盟12日公布黑名单后，百慕大总理在一份声明中称当地税收政策符合欧盟法规，黑名单不会给百慕大声誉造成影响；阿联酋政府则表示遗憾，强调阿联酋正在与欧盟密切合作应对逃税问题，冀望能够符合欧盟要求。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：