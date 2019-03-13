意大利强制性疫苗法出炉：不打疫苗就没有学上

据 “ 今日俄罗斯 ” 报道， 3 月 12 日，意大利疫苗接种法 “ 洛伦齐法 ” （ Lorenzin law ）正式在全国范围内实施。





根据新的法案内容，在入学前，家长必须向学校提供子女已经接种预防水痘、脊髓灰质炎、麻疹、腮腺炎和风疹这 5 种疫苗的证明。否则，可能会被学校拒收或者被要求缴纳罚款。

根据新法案， 6 岁以下未接种疫苗儿童将不能在幼儿园入学。 6 岁以上未接种疫苗的学龄儿童，尽管学校不会拒收，但是家长可能会面临高达 500 欧元的罚款处罚。

这项法案的实施，意味着意大利长期以来关于 “ 强制性疫苗 ” 和 “ 反疫苗 ” 的辩论终于有了结论。

2017 年，欧洲爆发麻疹疫情。当时主政卫生部的洛伦齐决定，颁布 “ 强制性疫苗 ” 法令，要求公办学校在招收学龄儿童时，查验儿童是否接种过规定疫苗。 2018 年，新政府上台后，废除了对疫苗接种的强制要求。





接下来的很长一段时间内，关于 “ 强制性疫苗 ” 和 “ 反疫苗 ” 的争论一直在进行。

而如今在意大利， 2015 年后出生的儿童麻疹接种率仅为 94% ，低于世界卫生组织建议的 95% ，基于这一原因，政府不得不做出改变。

意大利卫生部长朱利亚 · 格里洛 11 日告诉意大利《共和国报》（ La Repubblica ），由于法案实施的最终期限一再拖延，给了家长们充足的时间让其子女 “ 赶上 ” 疫苗接种的时机 ” 。

对于这一法案，朱利亚直言不讳地说， “ 不打疫苗，就没有学上（ No vaccine ， no school ），因为疫情正在蔓延 ” 。朱利亚认为， “ 有必要说服公民为自己的健康做些积极的尝试，而不是一味强制 ” 。

尽管她这样说，但是政府已经开始对不符合新规的家庭采取行动。据报道，在意大利城市博洛尼亚，因未能提供最新的疫苗接种记录，当地政府暂停了月

300

名儿童的学业。

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