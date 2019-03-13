意大利强制性疫苗法出炉：不打疫苗就没有学上

据“今日俄罗斯”报道，3月12日，意大利疫苗接种法“洛伦齐法”（ Lorenzin law）正式在全国范围内实施。
根据新的法案内容，在入学前，家长必须向学校提供子女已经接种预防水痘、脊髓灰质炎、麻疹、腮腺炎和风疹这5种疫苗的证明。否则，可能会被学校拒收或者被要求缴纳罚款。
根据新法案，6岁以下未接种疫苗儿童将不能在幼儿园入学。6岁以上未接种疫苗的学龄儿童，尽管学校不会拒收，但是家长可能会面临高达500欧元的罚款处罚。
这项法案的实施，意味着意大利长期以来关于“强制性疫苗”和“反疫苗”的辩论终于有了结论。
2017年，欧洲爆发麻疹疫情。当时主政卫生部的洛伦齐决定，颁布“强制性疫苗”法令，要求公办学校在招收学龄儿童时，查验儿童是否接种过规定疫苗。2018年，新政府上台后，废除了对疫苗接种的强制要求。
接下来的很长一段时间内，关于“强制性疫苗”和“反疫苗”的争论一直在进行。
而如今在意大利，2015年后出生的儿童麻疹接种率仅为94%，低于世界卫生组织建议的95%，基于这一原因，政府不得不做出改变。
意大利卫生部长朱利亚·格里洛11日告诉意大利《共和国报》（La Repubblica），由于法案实施的最终期限一再拖延，给了家长们充足的时间让其子女“赶上”疫苗接种的时机”。
对于这一法案，朱利亚直言不讳地说，“不打疫苗，就没有学上（No vaccine， no school），因为疫情正在蔓延”。朱利亚认为，“有必要说服公民为自己的健康做些积极的尝试，而不是一味强制”。
尽管她这样说，但是政府已经开始对不符合新规的家庭采取行动。据报道，在意大利城市博洛尼亚，因未能提供最新的疫苗接种记录，当地政府暂停了月300名儿童的学业。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost