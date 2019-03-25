为避免脱欧关税影响 大批欧洲艺术品被搬离英国

西媒称，欧洲的美术馆和收藏家开始将艺术作品搬离伦敦，以避免在英国无协议脱欧的情况下缴纳关税。

据西班牙《公众报》 3 月 20 日报道，在伦敦办展览是很多艺术家的梦想，西班牙艺术家戴维 · 罗德里格斯 · 卡瓦列罗的梦想正面临着破灭的危险。他的展览原定于 4 月 12 日在伦敦举行，但由于事态一直不明朗，他很可能不得不在英国脱欧最后期限之前 5 天，即 3 月 24 日带着所有作品返回西班牙。

专家解释说，这是因为如果英国无协议脱欧，目前位于伦敦的艺术品就会自动失去欧盟商品的身份，因此必须向运输目的国缴纳关税。

戴维展览的主办方试图避免这种情况，因为这可能导致成本大幅增加 70% 。一位业内专家指出，西班牙的关税是艺术品价值的 10% 。在此基础上还要加上在海关办公室的成本，而这笔费用或将达到 700 欧元。此外，运输费用还可能增加 30% 。





而变得更有话语权。报道认为，欧洲市场担心新情况会削弱自身力量，而英国市场或将因摆脱对布鲁塞尔的依赖

报道称，有的美术馆已经失去耐心，开始着手将艺术品搬离伦敦。一家美术馆原计划将一批作品在伦敦存放至 3 月 30 日，现在不得不提前将其运回意大利。意大利的关税也是艺术品的 10% 。鉴于这批作品的价值高达 7000 万欧元，因此英国 “ 硬脱欧 ” 或将导致成本增加 700 万欧元之多。此前英国政府向美术馆发送了一份通知，告知其可能会出现关税问题，该美术馆当机立断，提前将艺术品运出了英国。

业内专家指出，很多收藏家也会遇到相似问题。这些收藏家在伦敦市场中购买艺术品后，准备运回自己居住的国家。但如果不能在英国 “ 硬脱欧 ” 前离开当地，很可能面临 10% 甚至更高的关税。

在这种新情况面前，欧洲市场可谓不寒而栗，特别是一些选址在伦敦的中小型企业。这些企业依赖于英国市场的订单，但由于手中的资金流会变得更少，因此更难应对市场中的动荡。

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