富士康在美工厂5月动工 开工合同3400万美元

据外媒报道,富士康公司在美国的投资建厂获得进展,富士康投资的 Gen6 先进制造园即将开建。五家美国分包商,获得了总计近 3400 万美元的开工合同。





Gen6 先进制造园,位于威斯康星州的拉辛县维斯康谷科技园( Wisconn Valley Science and Technology Park ),工厂开工意味着富士康在美国投资的实质性进展。

最初的 Gen6 工厂将生产用于各种产品的液晶显示屏,包括教育、医疗和保健、娱乐和体育、安全和智能城市等行业的垂直解决方案。到目前为止,威斯康星州为建设维斯康谷科技园而授予的所有合同中, 95% 授给了威斯康星州公司, 13% 授予少数族裔、退伍军人和女性拥有的企业。

据了解,工程将于 2019 年夏季动工,预计该设施将于 2020 年第四季度投入运营。拉辛县经济发展公司执行董事珍妮 · 特里克( Jenny Trick )表示,将在一号区( Area One )建设接近 9 万平方米的制造设施。

富士康还宣布将在未来几个月采取几个关键行动。五月份,该公司将发出建设 Gen6 制造设施和附属建筑物的初步投标书。

维斯康谷科技园总承包商吉尔班建筑公司( Gilbane Building )高级副总裁亚当 · 杰伦( Adam Jelen )表示: “ 我们需要做的,是安装水电设施,包括卫生设施和供水设施,以及提供基础设施、网络总体规划道路系统,以支持这个建筑工地和设施的最终运营。 ”

此外,杰伦表示,他们需要临时水电设施来支持建设活动。其他 5 家分包商获得的合同包括建设电力设施、道路及相关雨水排放工程。这些公司分别是: A.W 。 Oakes & Sons of Mount Pleasant 、 Giles Engineering Associates of Waukesha 、 Staff Electric Company of Menomonee Falls 、 Hoffman Construction Co 。 of Black River Falls 以及 Payne & Dolan of Waukesha 等。





富士康创始人兼董事长郭台铭( Terry Gou )的特别助理 Louis Woo 表示: “ 富士康自豪地宣布,这些成功的威斯康星州分包商将帮助 Gen6 工厂成为现实。这项投资将继续为当地社区和整个威斯康星州提供新的经济发展动力。我们的 Wisconsin First 规划将指导我们如何在此开展业务,我们期待着对社区中的各个行业和部门产生积极影响。这只是个开始。 ”

